Asena Keskinci Kimdir? Kaç Yaşında? Dizileri

Oyuncu Asena Keskinci Kimdir?
Bir süredir gündemde olan lisede geçen bir dizi olan, Aleyna Tilki’nin kadrosunda yer aldığı Exxen’in, Bu Benim Masalım dizisinde rol alacak olan oyuncu Asena Keskinci oldu. Oyuncunun belirlenmesiyle gündeme oturan Asena Keskinci hakkında merak edilen pek çok şey oluşmaya başladı. Hayatı, hangi dizlerde oynadığı ilgi uyandırdı. İşte merak edilenler..
Asıl ismi Reyhan Asena Keskinci’dir. 20 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Henüz küçük bir çocukken rol aldığı “Bez Bebek” dizisi ile sektöre adımını yavaş yavaş atmaya başlamıştır. Bez Bebek dizisinde “Yağmur” karakterine hayat vermiştir. Kızıl saçlarıyla dikkatleri üzerine toplayan oyuncu, büyüdükçe sektörde ismini daha da duyurmaya başlamış ve dikkatleri üzerinde toplamıştır. “Aliye” dizisinde rol almasıyla da tanınır.
Kariyerine reklam filmleriyle başlamış, dizilerle devam etmiştir. Pek çok değişik yapımda yer almış olmasıyla birlikte, yeni sezonda “Bu Benim Masalım” dizisini ana kadrosunda da yer almaktadır.
Rol Aldığı Film ve Diziler
Bu Benim Masalım – 2020
Ahlat Ağacı (Yasemin) – 2018
Arapsaçı (Damla) – 2018
Köstebekgiller (Pelin) – 2016
Perili Orman (Pelin) – 2016
Bir Aşk Hikayesi (Ece) – 2013
Dedemin Dolabı (Asena) – 2012
Köstebekgiller (Pelin) – 2012
Aşk Tesadüfleri Sever – 2011
Yol Arkadaşım (Sedef) – 2008 / 2009
Parmaklıklar Ardında (Lara) – 2008
O Kadın (Binnur) – 2007
Bez Bebek (Yağmur) – 2007 / 2009
Aliye (Zeynep) – 2006
Hırsız Polis (Kiraz) – 2005
Yadigar (Müge) – 2004
Zilyoner (Esra) – 1999 / 2000