Asena Keskinci Kimdir? Kaç Yaşında? Dizileri

Oyuncu Asena Keskinci Kimdir?

Bir süredir gündemde olan lisede geçen bir dizi olan, Aleyna Tilki’nin kadrosunda yer aldığı Exxen’in, Bu Benim Masalım dizisinde rol alacak olan oyuncu Asena Keskinci oldu. Oyuncunun belirlenmesiyle gündeme oturan Asena Keskinci hakkında merak edilen pek çok şey oluşmaya başladı. Hayatı, hangi dizlerde oynadığı ilgi uyandırdı. İşte merak edilenler..

Asıl ismi Reyhan Asena Keskinci’dir. 20 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Henüz küçük bir çocukken rol aldığı “Bez Bebek” dizisi ile sektöre adımını yavaş yavaş atmaya başlamıştır. Bez Bebek dizisinde “Yağmur” karakterine hayat vermiştir. Kızıl saçlarıyla dikkatleri üzerine toplayan oyuncu, büyüdükçe sektörde ismini daha da duyurmaya başlamış ve dikkatleri üzerinde toplamıştır. “Aliye” dizisinde rol almasıyla da tanınır.

Kariyerine reklam filmleriyle başlamış, dizilerle devam etmiştir. Pek çok değişik yapımda yer almış olmasıyla birlikte, yeni sezonda “Bu Benim Masalım” dizisini ana kadrosunda da yer almaktadır.

Rol Aldığı Film ve Diziler