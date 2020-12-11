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Asena Keskinci Kimdir? Kaç Yaşında? Dizileri

Asena Keskinci, 19 yaşında bir oyuncudur. Bez Bebek, Köstebekgiller, Aliye gibi meşhur yapımlarda yer almış oyuncu, Exxen platformunda olacaktır. Küçük yaşına rağmen oldukça başarılı olan yarışmacı "Bu Benim Masalım" dizisinin ana kadrosunda yer almaktadır.

11 Aralık 2020 Cuma 22:06
Asena Keskinci Kimdir? Kaç Yaşında? Dizileri
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Oyuncu Asena Keskinci Kimdir?

Bir süredir gündemde olan lisede geçen bir dizi olan, Aleyna Tilki’nin kadrosunda yer aldığı Exxen’in, Bu Benim Masalım dizisinde rol alacak olan oyuncu Asena Keskinci oldu. Oyuncunun belirlenmesiyle gündeme oturan Asena Keskinci hakkında merak edilen pek çok şey oluşmaya başladı. Hayatı, hangi dizlerde oynadığı ilgi uyandırdı. İşte merak edilenler..

 

Asıl ismi Reyhan Asena Keskinci’dir. 20 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Henüz küçük bir çocukken rol aldığı “Bez Bebek” dizisi ile sektöre adımını yavaş yavaş atmaya başlamıştır. Bez Bebek dizisinde “Yağmur” karakterine hayat vermiştir. Kızıl saçlarıyla dikkatleri üzerine toplayan oyuncu, büyüdükçe sektörde ismini daha da duyurmaya başlamış ve dikkatleri üzerinde toplamıştır. “Aliye” dizisinde rol almasıyla da tanınır.  

Kariyerine reklam filmleriyle başlamış, dizilerle devam etmiştir. Pek çok değişik yapımda yer almış olmasıyla birlikte, yeni sezonda “Bu Benim Masalım” dizisini ana kadrosunda da yer almaktadır.

Rol Aldığı Film ve Diziler

  • Bu Benim Masalım – 2020

  • Ahlat Ağacı (Yasemin) – 2018

  • Arapsaçı (Damla) – 2018

  • Köstebekgiller (Pelin) – 2016

  • Perili Orman (Pelin) – 2016

  • Bir Aşk Hikayesi (Ece) – 2013

  • Dedemin Dolabı (Asena) – 2012

  • Köstebekgiller (Pelin) – 2012

  • Aşk Tesadüfleri Sever – 2011

  • Yol Arkadaşım (Sedef) – 2008 / 2009

  • Parmaklıklar Ardında (Lara) – 2008

  • O Kadın (Binnur) – 2007

  • Bez Bebek (Yağmur) – 2007 / 2009

  • Aliye (Zeynep) – 2006

  • Hırsız Polis (Kiraz) – 2005

  • Yadigar (Müge) – 2004

  • Zilyoner (Esra) – 1999 / 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 11.12.2020 22:06
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Anahtar Kelimeler:
Asena KeskinciExxenBu Benim Masalım
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