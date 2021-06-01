Arzu Okay kimdir?

Eğitim hayatını İstanbul’da tamamladı. Lise tahsilini mecidiyeköy lisesinde bitirdi. 70 li yıllarda yeşilçam’ın on yaş üstü film furyasında oynayarak dikkatleri üstüne çekti.

Tarihinin henüz başında iken yani 14 yaşındayken sanat güneşi zeki müren ile fotoromanda oynadı. 1970 yılında sinema yüz güzeli seçildi.

Sinema tecrübesini 1970 yılında Yakışıklı oyuncu Ayhan ışıkla birlikte oynadığı ölünceye kadar isimli filmde gerçekleştirdi. Fransa Paris’te iken tanıştığı bir Fransızla evlenerek sinema dünyasına veda etti. Sinema dünyasında uzak bir şekilde hayatını sürdüren oyuncu ticaretle uğraşıyor. Paris’te hayatını idame ettiriyor.