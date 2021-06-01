Arzu Okay kimdir?

Eğitim hayatını İstanbul’da tamamladı. Lise tahsilini mecidiyeköy lisesinde bitirdi. 70 li yıllarda yeşilçam’ın on yaş üstü film furyasında oynayarak dikkatleri üstüne çekti.
Sinema tecrübesini 1970 yılında Yakışıklı oyuncu Ayhan ışıkla birlikte oynadığı ölünceye kadar isimli filmde gerçekleştirdi. Fransa Paris’te iken tanıştığı bir Fransızla evlenerek sinema dünyasına veda etti. Sinema dünyasında uzak bir şekilde hayatını sürdüren oyuncu ticaretle uğraşıyor. Paris’te hayatını idame ettiriyor.
Son Güncelleme: 01.06.2021 18:07