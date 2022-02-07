Arzu Gamze Kılınç kimdir, nerede doğmuştur? Arzu Gamze Kılınç evli mi? Arzu Gamze Kılınç kaç yaşında?

Arzu Gamze Kılınç kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Evli mi? Boyu ve kilosu kaç? Arzu Gamze Kılınç’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Arzu Gamze Kılınç kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Arzu Gamze Kılınç’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Arzu Gamze Kılınç aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Arzu Gamze Kılınç, 1969 yılında Ankara’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümünden mezun olmuştur.

Çiçek Taksi, Böyle mi Olacaktı, Hızma, Sır Çocukları, Büyük Yalan, Perçem, Beşinci Boyut, Hırsız Polis, Duvar, Hicran, Göç Zamanı, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çekirdek Aile, Gönülçelen, Bir Çocuk Sevdim gibi birçok yapımda rol almıştır.

2017 yılında Kanal D’de yayın hayatına başlayan Siyah Beyaz Aşk dizisinde Yeter karakterine hayat vermiştir.

Arzu Gamze Kılınç kendisi gibi oyuncu olan Muhammet Uzuner’le 20 seneden beri beraber olduklarını ancak evlenmediklerini söylemiştir.