Arsen Lüpen kimdir? Lupin dizisi konusu nedir?

Netflix’in merakla beklenen dizisi Lupin hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Dizi severlerin merak beklediği Lupin dizisi 2021 yılının en merak edilen yapımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Lupin konusu

Dizinin senaryosunu George Kay’in kaleme aldığı dizide ünlü karakter Arsen Lüpen anlatılacak. Maurice Leblanc yazdığı ve Fransız Edebiyatında ikon olarak görülen Arsene Lupin karakterinin anlatılacağı dizinin sloganı “çapkın, üçkağıtçı ve kılık değiştirme konusunda usta” olarak açıklandı.

Dizide Assane Diop, Senegal asıllı bir Fransız’dır. Çocukluğunda Lupin kitabını çok seven ve bu kitapla büyüyen Diop, geleceğini de kitaba göre şekillendirir. Diop, yıllar önce babasının kendisini asmasının nedenini araştırmaya başlar ve babasına hırsızlık damgası vuran Bay Pelligrini’ye karşı babasının adını temize çıkarmak için mücadele verir.