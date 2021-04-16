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Army Of The Dead Konusu, oyuncuları, fragmanı, yayın tarihi

Netflix’in yeni filmi Army of the Dead’in birinci fragmanı yayınlandı. Zack Snyder’in yönetmenliğini yapacağı film, bir zombi filmi olarak izleyici karşısına çıkacak. Peki, Army of the Dead filminin konusu nedir? Filmde hangi oyuncular yer alacak? Film ne zaman izleyici ile buluşacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve filmin ilk fragmanı...

16 Nisan 2021 Cuma 00:48
Army Of The Dead Konusu, oyuncuları, fragmanı, yayın tarihi
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Netflix bir filmini daha izleyici ile buluşturmaya hazırlanıyor. Zack Snyder imzalı Army of the Dead filmi, önümüzdeki ay platformdaki yerini alacak. Bir zombi istilasını konu alan film, bu istilanın ardından yaşanacak soygunu da izleyiciye aktaracak. Las Vegas’ta bir grup paralı askerin yapacağı soygunun hikayesini ele alan film, Zack Snyder’in yıllar sonra yapacağı ikinci zombi filmi olacak.

Filmin oyuncu kadrosunda, Dave Bautista, Ella Punell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Anezeder, Hiroyuki Sanada, Tig Notaro gibi birbirinden önemli isimler yer alırken, filmin yayın tarihi de belli oldu. Army of the Dead filmi, 21 Mayısıs 2021 tarihinde Netflix’teki yerini alacak ve izleyici karşısına çıkacak.




Son Güncelleme: 16.04.2021 00:48
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Anahtar Kelimeler:
Army Of The DeadNetflixZack Synder
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