Army Of The Dead Konusu, oyuncuları, fragmanı, yayın tarihi

Netflix bir filmini daha izleyici ile buluşturmaya hazırlanıyor. Zack Snyder imzalı Army of the Dead filmi, önümüzdeki ay platformdaki yerini alacak. Bir zombi istilasını konu alan film, bu istilanın ardından yaşanacak soygunu da izleyiciye aktaracak. Las Vegas’ta bir grup paralı askerin yapacağı soygunun hikayesini ele alan film, Zack Snyder’in yıllar sonra yapacağı ikinci zombi filmi olacak.

Filmin oyuncu kadrosunda, Dave Bautista, Ella Punell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Anezeder, Hiroyuki Sanada, Tig Notaro gibi birbirinden önemli isimler yer alırken, filmin yayın tarihi de belli oldu. Army of the Dead filmi, 21 Mayısıs 2021 tarihinde Netflix’teki yerini alacak ve izleyici karşısına çıkacak.