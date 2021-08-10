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Arka Sokaklar’ın Tekin Çoban’ı Onur Bay, Son Yaz dizisine katıldı

Uzun yıllar Arka Sokaklar dizisinde rol alan Onur Bay, geçen sezon diziye veda etmişti. Genç oyuncunun yeni projesi belli oldu. Onur Bay yeni sezonda Son Yaz dizisinde rol alacak.

10 Ağustos 2021 Salı 12:21
Arka Sokaklar’ın Tekin Çoban’ı Onur Bay, Son Yaz dizisine katıldı
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Küçük yaşlarda Arka Sokaklar dizisine katılan Onur Bay kariyerinin ilk projesinden geçen sezon sonunda ayrılmıştı. Dizide Tekin Çoban karakterine hayat veren ve adını duyuran genç oyuncu yeni sezonda Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Son Yaz’a transfer oldu.

İlk kez farklı bir rol ve yapımda yer alacak olan Onur Bay’ın Son Yaz dizisinde katıldığı resmen açıklandı.

03 Medya imzalı Son Yaz dizisinin başrollerinde Alperen Duymaz, Ali Atay yer alıyor. Onur Bay’ın dizide Alperen Duymaz’ın canlandırdığı Akgün karakterinin karşısında ona zorluk çıkaracak bir rolde yer alması bekleniyor.


Son Güncelleme: 10.08.2021 12:21
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Anahtar Kelimeler:
Onur BayArka SokaklarSon Yaz
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