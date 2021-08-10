Arka Sokaklar’ın Tekin Çoban’ı Onur Bay, Son Yaz dizisine katıldı

Küçük yaşlarda Arka Sokaklar dizisine katılan Onur Bay kariyerinin ilk projesinden geçen sezon sonunda ayrılmıştı. Dizide Tekin Çoban karakterine hayat veren ve adını duyuran genç oyuncu yeni sezonda Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Son Yaz’a transfer oldu.
03 Medya imzalı Son Yaz dizisinin başrollerinde Alperen Duymaz, Ali Atay yer alıyor. Onur Bay’ın dizide Alperen Duymaz’ın canlandırdığı Akgün karakterinin karşısında ona zorluk çıkaracak bir rolde yer alması bekleniyor.
Son Güncelleme: 10.08.2021 12:21