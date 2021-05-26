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Arka Sokaklardan Şevket Çoruh diziden ayrılacak mı? Mesut Komiser yerine kim gelecek?

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar her hafta Cuma akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Yıllara meydan okuyan dizi ilk günkü heyecanla izlenmeye devam ediyor. Yayınlanan son bölümde ise Mesut karakterinin başına gelenler izleyicinin dikkatini çekti. İzleyiciler Mesut'un diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. İşte detaylar...

26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:54
Arka Sokaklardan Şevket Çoruh diziden ayrılacak mı? Mesut Komiser yerine kim gelecek?
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Senelerdir yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar her hafta yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Her hafta heyecanlı sahneleri izleyiciye sunan dizinin son bölümünde Mesut Komiserin başına gelenler merak konusu oldu. Dizinin hayranları Mesut Komiserin diziden ayrılığ ayrılmayacağını merak etmeye başladı.

Yapım şirketinden açıklama geldi

Arka Sokaklar’ın en sevilen karakterlerinden olan Mesut Komiserin, dizinin son bölümünde yaşananlardan sonra  diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olmuştu. Dizinin hayranları yapım şirketinin açıklama yapmasını bekliyordu. Bunların üzerine dizinin yapımcılığını yapan Erler Film, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu ve Mesut Komiserin diziden ayrılmayacağını bildirdi. Erler Film, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Arka Sokaklar dizisinde sürpriz gelişme!" üst başlığı ile başlayan ve Mesut Komiser karakterini büyük başarıyla canlandıran Şevket Çoruh'un diziden ayrıldığı haberi doğru değildir.”

Şevket Çoruh kimdir?

Arka Sokaklar dizisi ile milyonlarca insanın ilgisini çeken Şevket Çoruh, Mesut karakterine hayat vermektedir. Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul’a doğmuştur. Kendisi aslen Artvinlidir. Başarılı oyuncu ilk okul ve orta okul eğitimlerini Üsküdar’da bulunan Taşkemtep İlkokulunda almıştır. Lise eğitimini ise Kartal Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Bu eğitimlerinden sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim almaya başlamıştır.

Şevket Çoruh, 3 Nisan 2017 tarihinde İstanbul Kadıköy’de “Baba Sahne” adında bir tiyatro kurmuştur. Kendisi 1989 senesinden bu yana birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Özellikle de Kokoreççi tiplemesi ile bütünleşmiş ve tanınmıştır. Çoruh, 2006 senesinde Arka Sokaklar dizisi ile izleyicilerin hayatına girmiş ve hala bu dizide Mesut Komiser karakterini canlandırmaktadır.  


Son Güncelleme: 26.05.2021 14:54
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Anahtar Kelimeler:
ArkasokaklarMesutDizi
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