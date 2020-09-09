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Arka Sokaklar yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?

Gündemi bir süredir meşgul eden Arka Sokaklar yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak? haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 9 Eylül 2020 Çarşamba günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 09.09.2020li haberimizden Arka Sokaklar yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak? hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

09 Eylül 2020 Çarşamba 18:39
Arka Sokaklar yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
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Türkiye tarihinde yayınlanmış olan en uzun soluklu dizilerden biri olan Arka Sokaklar dizisi başarılı yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 15. Sezonu ile 2020-2021 dizi sezonunda da ekranlarda olacağı ifade edilen Arka Sokaklar dizisine yeni oyuncular da katılacağı belirtildi. 15 kadar yeni oyuncunun katılacağı Arka Sokaklar dizisinde birbirinden renkli isimler yer alıyor. Bu oyucular arasında Gizem Terzi ve Perihan Ünlücan gibi önemli isimler de yer alıyor.

Perihan Ünlücan Arka Sokaklar dizisinde avukat Başak karakterini canlandıracak.

Gizem Terzi’nin ise dizide sürpriz bir rol ile ekranlara gelmesi bekleniyor.

Elvan Dişli dizinin yeni Pınar karakteri olarak boy gösterecek.


Yiğitcan Ergin 14. Sezonda Komiser Cemal karakteri olarak diziye katılmıştı. Bu sezonda da rol yapmaya devam edecek.

Ela Yörüklü, Arka Sokaklar dizisine geçen sezon katılan başarılı oyuncu Ezgi karakteri olarak yeni sezonda da devam edecek.

Melisa Şalgam da Hüsnü’nün gelini olarak ve Metin’in eşi olarak dizide oynamaya devam edecek.

Ecem Öz, Hüsnü Çoban’ın kızı Şule olarak diziye dahil olmuştu. Bu sezonda da kendisi oyunculuk yapmayı sürdürecek.

 



Son Güncelleme: 09.09.2020 18:39
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Arka SokaklarKanal D
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