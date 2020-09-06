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Arka Sokaklar yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!

Okurlarımız tarafından merakla beklenen Arka Sokaklar yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler! haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Arka Sokaklar yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler! haberinin tüm yeni gelişmeleri 6 Eylül 2020 Pazar günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

06 Eylül 2020 Pazar 17:19
Arka Sokaklar yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
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Türkiye tarihinde yayınlanmış olan en uzun soluklu dizilerden biri olan Arka Sokaklar dizisi başarılı yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 15. Sezonu ile 2020-2021 dizi sezonunda da ekranlarda olacağı ifade edilen Arka Sokaklar dizisine yeni oyuncular da katılacağı belirtildi. 15 kadar yeni oyuncunun katılacağı Arka Sokaklar dizisinde birbirinden renkli isimler yer alıyor. Bu oyucular arasında Gizem Terzi ve Perihan Ünlücan gibi önemli isimler de yer alıyor.

Perihan Ünlücan Arka Sokaklar dizisinde avukat Başak karakterini canlandıracak.

Gizem Terzi’nin ise dizide sürpriz bir rol ile ekranlara gelmesi bekleniyor.

Elvan Dişli dizinin yeni Pınar karakteri olarak boy gösterecek.


Yiğitcan Ergin 14. Sezonda Komiser Cemal karakteri olarak diziye katılmıştı. Bu sezonda da rol yapmaya devam edecek.

Ela Yörüklü, Arka Sokaklar dizisine geçen sezon katılan başarılı oyuncu Ezgi karakteri olarak yeni sezonda da devam edecek.

Melisa Şalgam da Hüsnü’nün gelini olarak ve Metin’in eşi olarak dizide oynamaya devam edecek.

Ecem Öz, Hüsnü Çoban’ın kızı Şule olarak diziye dahil olmuştu. Bu sezonda da kendisi oyunculuk yapmayı sürdürecek.

 



Son Güncelleme: 06.09.2020 17:19
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Anahtar Kelimeler:
Arka SokaklarKanal D
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