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Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Kanal D'nin en sevilen polisiye dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü ne zaman? Son bölümde neler yaşandı?

05 Şubat 2021 Cuma 14:54
Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
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Yıllardır Türk televizyonlarında devam eden ve herkesin en az 1 kere bile olsa izlediği Arka Sokaklar dizisi tam gaz devam ediyor.

 

Arka Sokaklar’ın yeni bölümü 5 Şubat Cuma günü saat 20.00’da Kanal D’de başlayacak.

 

Geçen bölümde neler yaşandı?

 

Servet Amca, ekibe tuzaklar kurmaya devam ediyor ve ekip tuzaklara yakalanıyor. Gözaltına alınan Servet Amca, sorgusunun Rıza Baba ve Engin Müdür tarafından yapılmasını talep eder. Rıza Baba ve Engin Komiser, Servet Amca tarafından tehdit edilir. Rıza Baba, babalığını gösterir ve Servet Amca’ya karşı gelir. Servet Amca’yı ifşalayacak olan Zafer’in öldürülmesi kararı alınır. Ali, Zafer’in hayatını kurtarır ancak kiralık katili yakalayamaz. Zafer’i öldürmesi için gönderilen kiralık katil öldürülür. Servet Amca’nın adamlarından biri olan Adem, terör örgütlerine silah teslimatı yapacakken baskın yapılır. Adem’in patlattığı bomba sebebiyle Terör Şube polisleri hayatlarını kaybeder. Mesut, onları kurtaramadığı için çok pişman olur. 




Son Güncelleme: 05.02.2021 14:54
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Arka SokaklarKanal DYeni BölümNe ZamanFragmanözet
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