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Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle! Arka Sokaklar 593. Bölüm fragmanı izle

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle! Arka Sokaklar 593. Bölüm fragmanı izle haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 07.06.2021 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

07 Haziran 2021 Pazartesi 23:33
Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle! Arka Sokaklar 593. Bölüm fragmanı izle
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Arka Sokaklar 593.bölüm fragmanı ile heyecan bu akşam devam ediyor. Türk dizi tarihinin en uzun süren dizisi olan Arka Sokaklar her sene yeni bölümleriyle izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarıyor. Arka Sokaklar 593.bölüm 11 Haziran Cuma günü sevenleriyle buluşacak. Arka Sokaklar 593.bölüm fragmanı HD kalitede haberimizde izleyebilirsiniz.

Arka Sokaklar 593.bölüm 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 20:00’de Kanal D’den yayınlanacak.

Arka Sokaklar 593.bölüm fragman

Arka Sokaklar 593.bölüm fragmanı izle, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve özeti merak ediliyor. Son bölümü büyük heyecana sahne olan dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Arka Sokaklar 593.bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde hd kalitede izleyebilirsiniz.

İzleyiciler her hafta gündeme Arka Sokaklar bu hafta yayınlanacak mı, Arka Sokaklar yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu sorularını getiriyor. Arka Sokaklar hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Arka Sokaklar son bölüm özet

Ali’nin sağlık durumu düzelmektedir. Kullandığı ilaçlarında etkisiyle Pınar’ın davranışlarına karşı sinirlenen Ali öfkesini kontrol etmekte zorlanmaktadır. Ali bu öfkesini Pınar’a karşı gösterir ve herkes şoka uğrar. Rıza babadan saklanan olay sonrasında kızını gören Rıza baba çok sinirlenir.

Geçmişteki örgütsel olaylar nedeniyle yurt dışında çıkma yasağı olan Hulki, yasağın kaldırılası için özel güvenlik şirketi sahibi Pelin ve Adem’den yardım ister. Pelin Hulki’nin süren davasındaki delilleri yok eder ve yasağın kaldırılmasını ister. Hulki’nin öldürülmesiyle Faruk’un başı derde girecektir. 

Kanal D Arka Sokaklar yeni bölüm fragman izlemek için tıklayınız..

Arka Sokaklar konusu ne?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü’nde özel bir ekip İstanbul’un arka sokaklarında güvenliği sağlıyor. Yıllardır birlikte olan ekip artık bir aile gibi olmuştur. İstanbul’un arka sokaklarında güvenliği sağlarken macera ve aksiyonun bir an olsun durmadığı dizide birliktelik, aile olma, adalet, sevinç ve keder bir arada işleniyor. Megakent’in koruyucuları gece gündüz demeden şehirde asayişi sağlamaya çalışıyor.

Arka Sokaklar oyuncuları kim?

Kanal D ekranlarında yıllardır yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz ve İlker İnanoğlu gibi isimler yer alıyor. Dizi 15 sezondur izleyici karşısına çıkmayı başarırken, her sezon izleyicilerden tam not alıyor.

 



Son Güncelleme: 07.06.2021 23:33
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