İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı 11 Haziran 2021 Cuma - Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

Türkiye basınında yankı uyandıran Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı 11 Haziran 2021 Cuma - Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 8 Haziran 2021 Salı günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı 11 Haziran 2021 Cuma - Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

08 Haziran 2021 Salı 11:34
Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı 11 Haziran 2021 Cuma - Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?
Takip Et:

Arka Sokaklar 593.bölüm fragmanı ile heyecan bu akşam devam ediyor. Türk dizi tarihinin en uzun süren dizisi olan Arka Sokaklar her sene yeni bölümleriyle izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarıyor. Arka Sokaklar 593.bölüm 11 Haziran Cuma günü sevenleriyle buluşacak. Arka Sokaklar 593.bölüm fragmanı HD kalitede haberimizde izleyebilirsiniz.

Arka Sokaklar 593.bölüm 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 20:00’de Kanal D’den yayınlanacak.

Arka Sokaklar 593.bölüm fragman

Arka Sokaklar 593.bölüm fragmanı izle, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve özeti merak ediliyor. Son bölümü büyük heyecana sahne olan dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Arka Sokaklar 593.bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde hd kalitede izleyebilirsiniz.

İzleyiciler her hafta gündeme Arka Sokaklar bu hafta yayınlanacak mı, Arka Sokaklar yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu sorularını getiriyor. Arka Sokaklar hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Arka Sokaklar son bölüm özet

Ali’nin sağlık durumu düzelmektedir. Kullandığı ilaçlarında etkisiyle Pınar’ın davranışlarına karşı sinirlenen Ali öfkesini kontrol etmekte zorlanmaktadır. Ali bu öfkesini Pınar’a karşı gösterir ve herkes şoka uğrar. Rıza babadan saklanan olay sonrasında kızını gören Rıza baba çok sinirlenir.

Geçmişteki örgütsel olaylar nedeniyle yurt dışında çıkma yasağı olan Hulki, yasağın kaldırılası için özel güvenlik şirketi sahibi Pelin ve Adem’den yardım ister. Pelin Hulki’nin süren davasındaki delilleri yok eder ve yasağın kaldırılmasını ister. Hulki’nin öldürülmesiyle Faruk’un başı derde girecektir. 

Kanal D Arka Sokaklar yeni bölüm fragman izlemek için tıklayınız..

Arka Sokaklar konusu ne?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü’nde özel bir ekip İstanbul’un arka sokaklarında güvenliği sağlıyor. Yıllardır birlikte olan ekip artık bir aile gibi olmuştur. İstanbul’un arka sokaklarında güvenliği sağlarken macera ve aksiyonun bir an olsun durmadığı dizide birliktelik, aile olma, adalet, sevinç ve keder bir arada işleniyor. Megakent’in koruyucuları gece gündüz demeden şehirde asayişi sağlamaya çalışıyor.

Arka Sokaklar oyuncuları kim?

Kanal D ekranlarında yıllardır yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz ve İlker İnanoğlu gibi isimler yer alıyor. Dizi 15 sezondur izleyici karşısına çıkmayı başarırken, her sezon izleyicilerden tam not alıyor.

 



Son Güncelleme: 08.06.2021 11:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DFragmanArka Sokaklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cam Tavanlar dizisinin konusu ne? Cam Tavanlar dizisi oyuncuları
Cam Tavanlar dizisinin konusu ne? Cam Tavanlar dizisi oyuncuları
İçimizden Biri dizisi nerede çekiliyor?
İçimizden Biri dizisi nerede çekiliyor?
Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist filmi konusu nedir? Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist filmi yorumu ve incelemesi
Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist filmi konusu nedir? Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist filmi yorumu ve incelemesi
Bülent Çolak kimdir? Oyuncu Bülent Çolak hakkında merak edilenler
Bülent Çolak kimdir? Oyuncu Bülent Çolak hakkında merak edilenler
Ada Masalı dizisi Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan hakkında bilgiler
Ada Masalı dizisi Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan hakkında bilgiler
İpek Tenolcay kimdir, kaç yaşındadır ? Yer aldığı diziler nelerdir?
İpek Tenolcay kimdir, kaç yaşındadır ? Yer aldığı diziler nelerdir?

Popüler Haberler

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı 11 Haziran 2021 Cuma - Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?
Camdaki Kız 9. bölüm fragmanı yayında! Camdaki Kız 9. yeni bölümde neler olacak?
Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı 11 Haziran 2021 Cuma - Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?
Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 32. Bölüm fragmanı izle
Bozkır Aslanı Celaleddin 4. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - ATV
Cam Tavanlar dizisinin konusu ne? Cam Tavanlar dizisi oyuncuları
Son Yaz yeni bölüm fragmanı 11 Haziran 2021 Cuma - Son Yaz yeni bölümde neler olacak?
Akrep 25. bölüm fragman izle - Akrep 10 Haziran 2021 Perşembe yeni bölüm fragmanı
Tarifeye ek telefon şartları nelerdir? Kimler faturaya ek telefon alabilir?
İçimizden Biri dizisi nerede çekiliyor?
Kurumlar vergisi nasıl hesaplanır? 2021 yılı Kimler kurumlar vergisi ödemek zorundadır?
Evde bakım aylığı nedir?
Deniz salyası zehirli midir, insana zarar verir mi? Müsilaj nedir, neden olur?
Beni Bırakma konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Sabah Sohbetleri sunucusu Fatih Savaş kimdir? Fatih Savaş biyografisi ve rol aldığı yapımlar
8 Haziran 2021 Salı TRT Spor yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Rüyada hamile görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile görmenin anlamı
Rüyada araba görmek neye işaret eder?
Bugün hangi maçlar var? 8 Haziran 2021 Salı Hangi maç hangi kanalda?
TRT 1 canlı yayın akışı 8 Haziran 2021 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Devlet öğrenci bursu ne kadar? 2021 İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verdiği para yardımları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.