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Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı? 14 Mayıs Arka Sokaklar bu hafta neden yok, neden yayınlanmıyor??

Kanal D ekranlarına gelen ve büyük bir ilgi ile izlenilen Arka Sokaklar dizisi bu hafta yayınlanmayacak. Bu haber ile sevenlerini üzdü. Peki bu hafta neden yok? Arka sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Geçen bölümde neler yaşandı? Merak ettiğiniz her şey haberimizde yer almaktadır. İşte detaylar...

14 Mayıs 2021 Cuma 18:47
Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı? 14 Mayıs Arka Sokaklar bu hafta neden yok, neden yayınlanmıyor??
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Bu hafta Arka Sokaklar var mı?

Kanal D ekranlarına gelen kaç sezondur ekranlarda olan sevilen dizi Arka Sokaklar dizisinin 590.bölümde üzücü haber geldi. Yayınlanacak olan 590.bölüm bu hafta olmayacak. Kanal D 14 Mayıs yayın akışından kaldırıldı. İzleyicileri üzen bu haberden sonra akıllara neden olmadığı sorusu takıldı.

Arka Sokaklar dizisi 590.bölümü Ramazan Bayramı olması nedeniyle bu hafta yeni bölüm yayınlanmayacak. Gelecek hafta 21 Mayıs 2021 tarihinde yeni bölüm ekranlarda olacak. 

Son bölümde neler yaşandı?

Mesut, Rıdvan ve diğer örgüt üyelerini soruşturmak üzere arazi görevine gönderilmişti. Selin, Mesut’un gidişinden oldukça endişeli olmuştur. Giray Pamiroğlu cinayetinin aydınlanması üzerine Faruk, Selin’e sorular sorar. 

Ezgi tarafından Aycan tutuklanarak emniyete götürülür. Cemal ve Ezgi gelen ihbardan sonra intihar edecek olan Selvi adındaki birini kurtarırlar. Selvi eski sevgilisi tarafından tehdit edilmişti ve sevgilisi bulunmalı idi. 

Soygun esnasında bir adam panikler ve Esra silahlı saldırıya uğrar. Esra saldırıdan dolayı yaralanır. Olay yerine ekip gelir ve soygun yapanın Melik adında biri olduğu öğrenilir. Esra’nın hayat tehlikesi devam etmektedir. 

Ali mesleği ve ailesi arasında bir seçim yapmaktadır. Pınar ve Ali arasında soğukluk devam etmektedir. Engin doğacağı çocuğu için bakıcı arar. Engin, Fatma’yı araştırır. 


Son Güncelleme: 14.05.2021 18:47
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DDiziArka SokaklarYeni Bölüm
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