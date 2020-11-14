İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Son Dakika
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü...

Arka Sokaklar Tunç neden hapise girdi?

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar’da Tunç hapse girdi. Dizinin sevenleri Arka Sokaklar Tunç neden hapse girdi sorusunu araştırmaya başladı.

14 Kasım 2020 Cumartesi 14:31
Arka Sokaklar Tunç neden hapise girdi?
Takip Et:

Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar yeni sezonda da beğenileri topladı. Dizinin son bölümünde Tunç’un hapse girmesi gündem oldu. Tunç’un neden hapse girdiği ise merak konusu oldu.

Arka Sokaklar Tunç neden hapiste?


Cuma akşamları saat 20:00’de izleyici karşısına çıkan dizide sürpriz bir gelişme yaşandı. Mesut’un oğlu olan Tunç hapse girdi ve bunun nedeni merak ediliyor. Tunç’un hapse girmesinin nedeni Özcan olarak söyleniyor. Özcan Mesut’tan intikam almak için bir plan yapar. Özcan Tunç’un olduğu hapishanede Tunç’a bir saldırı yaptırtır ve Mesut hapishaneye gittiğinde oğlunun yaralandığını görür. Tunç hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Tunç’a ne olacağını yeni bölümde göreceğiz.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak.



Son Güncelleme: 14.11.2020 15:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Arka SokaklarDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!

Popüler Haberler

Kuzey Yıldızı 14 Kasım neden yok, neden yayınlanmadı? Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
TV8 MasterChef Türkiye 100. bölüm fragmanı 15 kasım 2020 Pazar
Trendyol, Hepsiburada, Çiçeksepeti, n11 Black Cuma Efsane Cuma 2020 indirimleri tarihleri
Arka Sokaklar Tunç neden hapise girdi?
Payitaht Abdülhamid dizisindeki Kaşgarlı Nadir Bey kimdir? Sifu Salman Ataş hakkında bilgiler
Netflix Bir Başkadır dizisi nerede çekiliyor? Bir Başkadır konusu ve oyuncuları
Twitter’da TT nasıl olunur? Twitter‘da TT olabilmek için yapılması gerekenler
İBO Show programına seyirci olarak nasıl katılırım? Star TV İBO Show seyirci başvuru formu
Çukur Sincanlı Namık kimdir? Gerçek adı nedir? Yıldırım Şimşek hakkında bilgiler
Türkiye il plaka ve telefon kodları listesi 2020
KYK Bursları yatmayanlar ne yapmalı? Burs paraları ne zaman yatacak?
Kanalların yayın akışları 20 Ocak Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Evlilik için gerekli işlemler nelerdir? Nikah ve evlilik işlemleri
Beni Bırakma Berk kimdir? Onur Aziz hakkında bilgiler
Ziraat, Vakf, İş Bankası, TEB, ING, QNB, Denizbank, Garanti BBVA ve Akbank'dan Düşük faizli bayram kredisi kampanyası
SGK cenaze yardımı ödemesi nasıl alınır? 2020 Sgk cenaze yardımı kaç günde ödenir?
İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 14 Kasım 2020 Cumartesi geri ödeme tablosu
Aöf 2020 yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır?
İSG devlet teşvik başvuruları nasıl yapılır? 2020
Kırmızı Oda dizisi konusu nedir, ne zaman başlayacak?
Türkiye Rusya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? TRT Türkiye Rusya maç saati ve canlı yayın bilgileri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.