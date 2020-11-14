Arka Sokaklar Tunç neden hapise girdi?

Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar yeni sezonda da beğenileri topladı. Dizinin son bölümünde Tunç’un hapse girmesi gündem oldu. Tunç’un neden hapse girdiği ise merak konusu oldu.

Arka Sokaklar Tunç neden hapiste?

Cuma akşamları saat 20:00’de izleyici karşısına çıkan dizide sürpriz bir gelişme yaşandı. Mesut’un oğlu olan Tunç hapse girdi ve bunun nedeni merak ediliyor. Tunç’un hapse girmesinin nedeni Özcan olarak söyleniyor. Özcan Mesut’tan intikam almak için bir plan yapar. Özcan Tunç’un olduğu hapishanede Tunç’a bir saldırı yaptırtır ve Mesut hapishaneye gittiğinde oğlunun yaralandığını görür. Tunç hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Tunç’a ne olacağını yeni bölümde göreceğiz.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak.