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Arka Sokaklar Sinem kimdir? Gizem Terzi yaşı ve oynadığı diziler

Birçok kişinin merak ettiği 19 Şubat 2021 Cuma günü gündeme gelen Arka Sokaklar Sinem kimdir? Gizem Terzi yaşı ve oynadığı diziler konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 19-02-2021 tarihli haberimizde Arka Sokaklar Sinem kimdir? Gizem Terzi yaşı ve oynadığı diziler hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

19 Şubat 2021 Cuma 19:18
Arka Sokaklar Sinem kimdir? Gizem Terzi yaşı ve oynadığı diziler
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Arka Sokaklar dizisinde Sinem karakteri ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Dizinin önemli karakterlerinden Sinem hakkında merak edilenler ortaya çıktı.

Arka Sokaklar Sinem kimdir?

14 sezon boyunca Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Arka Sokaklar dizisi yapımcılığını Erler Film, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz üstleniyor. Zafer Ergin, Özgür ozan, Oya Okar ve İlker İnanoğlu gibi isimlerin başrolünü üstlendiği dizinin yeni sezon çekimleri de başladı. Yeni sezonda polis kadrosunda Sinem karakterine Gizem Terzi hayat verecek.

Arka Sokaklar Gizem Terzi kimdir?

Arka Sokaklar’da Sinem karakterine Gizem Terzi hayat verecek. 14 Nisan 1990 tarihinde dünyaya gelen Terzi, Kocaeli Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Geçmiş dönemde birçok dizide rol alan Terzi, Arka Sokaklar yeni sezonunda rol alacak.

Gizem Terzi’nin rol aldığı yapımlar

İnadına Aşk

Hayatımın Aşkı

İlişki Durumu Karışık

Ankara’nın Dikmeni

Güllerin Savaşı



Son Güncelleme: 19.02.2021 19:18
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Anahtar Kelimeler:
Gizem TerziArka Sokaklar
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