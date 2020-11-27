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Arka Sokaklar Sinem kimdir? Gizem Terzi rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Türkiye basınında yankı uyandıran Arka Sokaklar Sinem kimdir? Gizem Terzi rol aldığı yapımlar ve biyografisi hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve Arka Sokaklar Sinem kimdir? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

27 Kasım 2020 Cuma 19:17
Arka Sokaklar Sinem kimdir? Gizem Terzi rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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Arka Sokaklar dizisinde Sinem karakteri ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Dizinin önemli karakterlerinden Sinem hakkında merak edilenler ortaya çıktı.

Arka Sokaklar Sinem kimdir?

14 sezon boyunca Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Arka Sokaklar dizisi yapımcılığını Erler Film, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz üstleniyor. Zafer Ergin, Özgür ozan, Oya Okar ve İlker İnanoğlu gibi isimlerin başrolünü üstlendiği dizinin yeni sezon çekimleri de başladı. Yeni sezonda polis kadrosunda Sinem karakterine Gizem Terzi hayat verecek.

Arka Sokaklar Gizem Terzi kimdir?

Arka Sokaklar’da Sinem karakterine Gizem Terzi hayat verecek. 14 Nisan 1990 tarihinde dünyaya gelen Terzi, Kocaeli Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Geçmiş dönemde birçok dizide rol alan Terzi, Arka Sokaklar yeni sezonunda rol alacak.

Gizem Terzi’nin rol aldığı yapımlar


İnadına Aşk

Hayatımın Aşkı

İlişki Durumu Karışık

Ankara’nın Dikmeni

Güllerin Savaşı



Son Güncelleme: 27.11.2020 19:17
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Anahtar Kelimeler:
Gizem TerziArka Sokaklar
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