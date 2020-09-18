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Arka Sokaklar Sinem kimdir? Gizem Terzi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Arka Sokaklar Sinem kimdir? Gizem Terzi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Arka Sokaklar Sinem kimdir? Gizem Terzi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 18 Eylül 2020 Cuma günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

18 Eylül 2020 Cuma 19:15
Arka Sokaklar Sinem kimdir? Gizem Terzi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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Arka Sokaklar dizisinde Sinem karakteri ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Dizinin önemli karakterlerinden Sinem hakkında merak edilenler ortaya çıktı.

Arka Sokaklar Sinem kimdir?

14 sezon boyunca Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Arka Sokaklar dizisi yapımcılığını Erler Film, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz üstleniyor. Zafer Ergin, Özgür ozan, Oya Okar ve İlker İnanoğlu gibi isimlerin başrolünü üstlendiği dizinin yeni sezon çekimleri de başladı. Yeni sezonda polis kadrosunda Sinem karakterine Gizem Terzi hayat verecek.

Arka Sokaklar Gizem Terzi kimdir?

Arka Sokaklar’da Sinem karakterine Gizem Terzi hayat verecek. 14 Nisan 1990 tarihinde dünyaya gelen Terzi, Kocaeli Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Geçmiş dönemde birçok dizide rol alan Terzi, Arka Sokaklar yeni sezonunda rol alacak.

Gizem Terzi’nin rol aldığı yapımlar


İnadına Aşk

Hayatımın Aşkı

İlişki Durumu Karışık

Ankara’nın Dikmeni

Güllerin Savaşı



Son Güncelleme: 18.09.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
Gizem TerziArka Sokaklar
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