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Arka Sokaklar Sinem kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gizem Terzi kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan Arka Sokaklar Sinem kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gizem Terzi kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 18.06.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

18 Haziran 2021 Cuma 19:15
Arka Sokaklar Sinem kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gizem Terzi kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Arka Sokaklar dizisinde Sinem karakteri ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Dizinin önemli karakterlerinden Sinem hakkında merak edilenler ortaya çıktı.

Arka Sokaklar Sinem kimdir?

14 sezon boyunca Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Arka Sokaklar dizisi yapımcılığını Erler Film, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz üstleniyor. Zafer Ergin, Özgür ozan, Oya Okar ve İlker İnanoğlu gibi isimlerin başrolünü üstlendiği dizinin yeni sezon çekimleri de başladı. Yeni sezonda polis kadrosunda Sinem karakterine Gizem Terzi hayat verecek.

Arka Sokaklar Gizem Terzi kimdir?

Arka Sokaklar’da Sinem karakterine Gizem Terzi hayat verecek. 14 Nisan 1990 tarihinde dünyaya gelen Terzi, Kocaeli Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Geçmiş dönemde birçok dizide rol alan Terzi, Arka Sokaklar yeni sezonunda rol alacak.

Gizem Terzi’nin rol aldığı yapımlar

İnadına Aşk

Hayatımın Aşkı

İlişki Durumu Karışık

Ankara’nın Dikmeni

Güllerin Savaşı


Son Güncelleme: 18.06.2021 19:15
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Anahtar Kelimeler:
Gizem TerziArka Sokaklar
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