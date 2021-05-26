İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar sezon finali tarihi

Türk televizyon tarihinde uzun süre yayın hayatına devam eden ‘Arka Sokaklar’ 2021 sezonu için final tarihini açıkladı. Arka Sokaklar dizisi takipçileri Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? sorusuna yanıt ararken bu yazımızda Arka Sokaklar sezon finali tarihe yer verdik. İşte 2021 Arka Sokaklar dizisi sezon finali tarihi

26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:10
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar sezon finali tarihi
Takip Et:

15 sezondur yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar sezon finali tarihini açıkladı. Yapımcılığı Erler Film tarafından üstlenen dizinin oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu’nun yer alıyor. Uzun süredir Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi Türkiye dizilerinin arasında efsane olurken her sene yayın hayatına devam eden dizi yine reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Binlerce kişi tarafından seyredilen Arka Sokaklar 2021 sezonunu 594.bölümde sonlandıracak. Büyük heyecan ile Cuma günü beklenirken dizinin sezon finalinde neler olacak izleyicileri heyecanlandırıyor. Türkiye gündemini konu edinen dizi, toplumda yaşanan olayları ela alarak dikkat çekmeyi başarıyor.

Yaz sezonunun gelmesi ile birçok dizi yayın hayatına ara verirken Arka Sokaklar dizisi de yayın tarihini açıkladı. 18 Haziran Cuma günü yayınlanacak olan 594. Bölümde Arka Sokaklar dizisi 2021 sezonuna ara verecek.

Yeni bölümü ise Cuma akşamı 20.00’da Kanal D ekranında yayınlanacak.
 


Son Güncelleme: 26.05.2021 19:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar Sezon Finali Ne Zaman?Arka Sokaklar Sezon Finali TarihiKanal D Arka Sokaklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?
Kuruluş Osman Bamsı Bey ölüyor mu?
Kuruluş Osman Bamsı Bey ölüyor mu?
Sen Çal Kapımı yeni sezon ne zaman başlayacak?
Sen Çal Kapımı yeni sezon ne zaman başlayacak?
Kanal D Sadakatsiz bu akşam var mı, neden yok?
Kanal D Sadakatsiz bu akşam var mı, neden yok?

Popüler Haberler

2021 Yaz tatili ne zaman? Bu sene okullar ne zaman kapanacak?
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
TV yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 26 Mayıs 2021 Çarşamba
Kuruluş Osman 60. bölüm izle tek parça! Kuruluş Osman son bölüm izle!
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Sadakatsiz dizisi Melih kimdir? Ali İl doğum tarihi
Kuruluş Osman dizisi Bayhoca kimdir? Yağızhan Dikmen doğum tarihi
Sadakatsiz dizisi Selen kimdir? Dora Dalgıç nerelidir?
Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u Özge Törer'in hayat hikayesi!
Yemin dizisi Semih kimdir? Emre Kerem Ketenci hakkında bilgiler
Sadakatsiz Bahar kimdir? Yeliz Kuvancı yaşı ve oynadığı diziler
Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı? Leicester City'nin Ghezzal için istediği bonservis ücreti ne kadar?
TV yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
BİM ürünlerinden Kumtel yağlı radyatör özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Sezanur Sözen’in yer aldığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Geyhatu kimdir? Maruf Otajonov yaşı ve oynadığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan'ın yer aldığı diziler
Sadakatsiz dizisi Volkan karakteri kimdir? Caner Cindoruk kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kara Mantar Hastalığı bulaşıcı mı, belirtileri ne?
Kuruluş Osman dizisi Peçenek Kızı karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.