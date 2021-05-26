Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar sezon finali tarihi

15 sezondur yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar sezon finali tarihini açıkladı. Yapımcılığı Erler Film tarafından üstlenen dizinin oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu’nun yer alıyor. Uzun süredir Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi Türkiye dizilerinin arasında efsane olurken her sene yayın hayatına devam eden dizi yine reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Binlerce kişi tarafından seyredilen Arka Sokaklar 2021 sezonunu 594.bölümde sonlandıracak. Büyük heyecan ile Cuma günü beklenirken dizinin sezon finalinde neler olacak izleyicileri heyecanlandırıyor. Türkiye gündemini konu edinen dizi, toplumda yaşanan olayları ela alarak dikkat çekmeyi başarıyor.

Yaz sezonunun gelmesi ile birçok dizi yayın hayatına ara verirken Arka Sokaklar dizisi de yayın tarihini açıkladı. 18 Haziran Cuma günü yayınlanacak olan 594. Bölümde Arka Sokaklar dizisi 2021 sezonuna ara verecek.

Yeni bölümü ise Cuma akşamı 20.00’da Kanal D ekranında yayınlanacak.

