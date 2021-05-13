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Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar final mi yapacak? 14 Mayıs 2021 Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı, yeni bölüm ne zaman?

Kanal D'nin 15 sezondur yayınlana dizisi Arka Sokaklar yeni sezonda da izleyici karşısına çıkacak. Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar hala büyük heyecanla izlenen bir yapım. Dizinin izleyicileri Arka Sokaklar'ın ne zaman sezon finali yapacağını merak ediyor. Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Yeni bölüm ne zaman?

13 Mayıs 2021 Perşembe 16:37
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar final mi yapacak? 14 Mayıs 2021 Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı, yeni bölüm ne zaman?
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Kanal D’nin sevilerek izlenen dizisinin başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Akar ve Şevket Çoruh gibi başarılı isimler yer alıyor. İzleyicinin diziye dair merak ettiği konu ise sezon finali mi yoksa final mi yapacağı. İşte merak edilen sorunun cevabı…

Erler Film’in yapımcılığını yaptığı Arka Sokaklar, bu hafta Cuma akşamı yani 14 Mayıs tarihinde yayınlanmayacak. Bunun yanı sıra dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlanmadı. Bunun üzerine izleyiciler daha da meraklandı.

Dizinin yeni bölümünün yayınlanmamasının sebebi ise bayram haftası olduğu öğrenildi. Onun yerine Cuma akşamı “Camdaki Kız” dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak. Arka Sokaklar’ın yeni bölümü ise 21 Mayıs Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak.

Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı?

İzleyiciler dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmayınca yayından kaldırıldığını düşündüler. Lakin bayram haftası olduğu için dizinin yayınlanmayacağı bilgisine ulaşıldı. Bu doğrultuda yeni bölüm ise 21 Mayıs akşamı yayınlanacak.

Bunların yanı sıra dizinin 2 bölüm sonra sezon finali yapacağı iddiası ortaya atıldı. Eylül ayında ise ekranlara geri dönecek.


Son Güncelleme: 13.05.2021 16:37
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Anahtar Kelimeler:
ArkasokaklarSezonfinaliKanalD
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