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Arka Sokaklar Servet Karaca kimdir? Melih Çardak hakkında bilgiler

Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil olan Servet Karaca'nın kim olduğuna dair araştırmalar devam ediyor. Dizide Servet Karaca karakterini canlandıran Melih Çardak hakkındaki bilgileri içeriğimizde derledik.

20 Şubat 2021 Cumartesi 01:05
Arka Sokaklar Servet Karaca kimdir? Melih Çardak hakkında bilgiler
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Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 15.sezonu ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümünde kadroya Servet Karaca karakteri dahil oldu. Arka Sokaklar’ın 22 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Melih Çardak, Servet Karaca karakteriyle karşımıza çıkacak.

Arka Sokaklar Servet Karaca kimdir?

Arka Sokaklar dizisinde Servet Karaca karakterine Melih Çardak dahil olacak. 2006 yılında da aynı dizide yer alan Çardak, Cevher karakterini canlandırmıştı.

Melih Çardak kimdir?

Melih Çardak 1959 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oyunculuk, dans ve koreografi görevlerinde yer almıştır. Cennet Mahallesi dizisinde canlandırdığı ‘Rüstem’ karakteriyle adını duyuran oyuncu, 1992 yılından bu yana çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır. Melih Çardak, son olarak Kadın dizisinde Hikmet karakterine hayat vermişti.

Melih Çardak’ın rol aldığı yapımlar

Metamorfoz (1992)

Hemşerim (1996)

Deli Divane (1997)

Sıcak Saatler (1998)

Kurt Kapanı (1999)

Zıpçıktı (2000)

Beyoğlu Rüyası (2000)

Hesabım Bitmedi Seninle (2000)

Aşk Hırsızı (2000)

Küçük İbo (2000)

Güz Gülleri (2001)

Avcı (2001)

Seni Yaşatacağım (2003)

Büyük Buluşma (2004)

Cennet Mahallesi (2004)

Hırsız Polis (2005)

Maçolar (2006)

Arka Sokaklar (2006)

Hakkını Helal Et (2007)

Kollama (2008)

Yıllar Sonra (2011)

Milat (2015)

Kadın (2017)

Arka Sokaklar (2021)



Son Güncelleme: 20.02.2021 01:05
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Anahtar Kelimeler:
Arka SokaklarServet KaracaMelih çardak
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