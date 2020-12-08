Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’a katılan yeni oyuncu merak edilmeye devam ediyor. Rıza Babanın yıllardır peşinde olduğu Servan karakteri diziye girince pek çok Arka Sokaklar hayranı araştırmalarına başladı. Aynı zamanda Servan karakterine hayat veren Serhat Midyat’ta araştırılmaya başlandı.

Arka Sokaklar Servan kimdir? Serhat Midyat kimdir?

22 Aralık 1966 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Midyat, aslen Mardinlidir ve Sermiyan Midyat’ın abisidir. İlk defa Star TV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi olan Avlu dizisinde görev alan Serhat Midyat Arka Sokaklar dizisinde Rıza Babanın evine benzin döküp yakan kişidir.

Serhat Midyat’ın görev aldığı yapımlar