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Arka Sokaklar Servan kimdir? Serhat Midyat kimdir?

Arka Sokaklar'a katılan kötü karakter Servan merak edilmeye başlandı. Pek çok Arka Sokaklar hayranı, Arka Sokaklar Servan kimdir? sorusunu araştırırken aynı zamanda Servan karakterine hayat veren Serhat Midyat'ta araştırılmaya başlandı.

08 Aralık 2020 Salı 19:18
Arka Sokaklar Servan kimdir? Serhat Midyat kimdir?
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Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’a katılan yeni oyuncu merak edilmeye devam ediyor. Rıza Babanın yıllardır peşinde olduğu Servan karakteri diziye girince pek çok Arka Sokaklar hayranı araştırmalarına başladı. Aynı zamanda Servan karakterine hayat veren Serhat Midyat’ta araştırılmaya başlandı.

Arka Sokaklar Servan kimdir? Serhat Midyat kimdir?

22 Aralık 1966 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Midyat, aslen Mardinlidir ve Sermiyan Midyat’ın abisidir. İlk defa Star TV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi olan Avlu dizisinde görev alan Serhat Midyat Arka Sokaklar dizisinde Rıza Babanın evine benzin döküp yakan kişidir.

Serhat Midyat’ın görev aldığı yapımlar

  • Arka Sokaklar
  • Halka
  • Avlu

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 19:18
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Arka SokaklarServanSerhat MidyatKimdir
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