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Arka Sokaklar Rıza baba öldü mü, diziden ayrılacak mı? Zafer Ergin Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu?

Uzun senelerdir Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenmeye devam eden Arka Sokaklar dizisinde yeni gelişmeler yaşandı. Rıza Baba'yı kaçıran Civan ekibi de bombalı düzenekle engellemeye çalıştı...

06 Kasım 2020 Cuma 23:00
Arka Sokaklar Rıza baba öldü mü, diziden ayrılacak mı? Zafer Ergin Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu?
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Kanal D ekranlarında uzun zamandır yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde heyecan verici gelişmeler yaşandı. 564. Bölümü ile yayınlanan dizide Zafer Ergin’in canlandırdığı Rıza Baba karakterinin vurularak diziden ayrılacağı öne sürüldü.


Ekibin bir bombanın peşinde olduğu sırada Civan’ın Rıza Baba’yı kaçırması sonrasında ortalık ayağa kalkmıştır. Minibüsü takip eden ekip herhangi bir sonuca ulaşamamıştır. Minibüsü incelemek için içine giren Ali istemeden farklı bir bomba düzeneğini aktif etmiştir. Ayağını pimin üstünden geri çekmeyen Ali için geri sayım başlamıştır. Civan ise Rıza Baba’nın canına karşılık kardeşi Nuran’ı geri istemektedir. Ekip ise Rıza Baba’yı sağ salim geri kurtarmak için elinden geleni yapacaktır.

Bakalım Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde Rıza Baba sağ salim bir şekilde kurtarılabilecek mi yoksa bombalardan birine kurban mı gidecek?



Son Güncelleme: 06.11.2020 23:00
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DArka SokaklarRıza Baba
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