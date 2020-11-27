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Arka Sokaklar Rıza baba neden yok? Zafer Ergin neden yok, neden diziden ayrılıyor?

Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakterini canlandıran Zafer Ergin diziye veda etmektedir. Dizide evi ateşe verilen Rıza baba emekliliğini istemektedir. 78 yaşında olan sevilen oyuncu hem koronavirüs hem de senaryo gereği diziye veda etmektedir.

27 Kasım 2020 Cuma 21:50
Arka Sokaklar Rıza baba neden yok? Zafer Ergin neden yok, neden diziden ayrılıyor?
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Arka Sokaklar’ Da Başrol Vedası! Sevenleri Şok Oldu

Kanal D ekranlarının efsane dizisi, Türk televizyon tarihinin belki de en uzun soluklu yapımı Arka Sokaklar haftanın her Cuma günü yayınlanmaya devam etmektedir. Arka Sokaklar’ da başrollerden biri veda etti. Veda eden isim merak edilmektedir.

Arka Sokaklarda Şok Eden Veda


Arka Sokaklar dizisinde başrollerden biri olan Rıza baba diziye veda etti. Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan 566. Bölümünde Rıza baba, ekibine bir ses kaydı atarak bu kararını onlara belirtmişti. Ekip bu kararı şaşkınlıkla karşıladı. Rıza babanın verdiği karar ayrılık kararı idi. Rıza baba ve ekibinden intikam alma planları yapan Servan’ın Rıza baba ailesiyle birlikte evdeyken evi ateşe vermek istemesi Rıza babayı bu kararı almaya sürükledi.

16 sezon boyunca yayınlanan dizinin önemli karakterlerinden biri olan Rıza babayı canlandıran Zafer Ergin’in ekranlara veda edeceği haberi seyircileri üzmüştür. Arka Sokaklar dizisinin Rıza baba kişiliğini canlandıran Zafer Ergin diziden ayrılmaktadır. Zafer Ergin Arka Sokaklar’ dan neden ayrılıyor? sorusu merak edilmektedir.

Zafer Ergin Neden Yok?

Arka Sokaklar dizisindeki emniyet müdürü rolünü canlandıran Rıza baba emekliye ayrılıyor. Dizinin başlarından itibaren ekranlarda seyircisiyle birlikte olan Rıza baba, artık emekliye ayrılmak ve dinlenmek istediğini ekip arkadaşlarına bildirerek vedalaşıyor.

Hem Covid-19 sebebiyle hem de senaryo gereğince 78 yaşında olan Zafer Ergin Arka Sokaklar’ a veda etmiştir. Zafer Ergin’in diziden ayrılması tüm seyircileri üzmüştür. Koronavirüs geçene kadar Rıza babanın diziye geri dönmeyeceği söylenmektedir.  



Son Güncelleme: 27.11.2020 21:50
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Arka SokaklarRıza BabaZafer Ergin
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