Arka Sokaklar Rıza baba neden yok? Zafer Ergin neden yok, neden diziden ayrılıyor?

Arka Sokaklar’ Da Başrol Vedası! Sevenleri Şok Oldu
Kanal D ekranlarının efsane dizisi, Türk televizyon tarihinin belki de en uzun soluklu yapımı Arka Sokaklar haftanın her Cuma günü yayınlanmaya devam etmektedir. Arka Sokaklar’ da başrollerden biri veda etti. Veda eden isim merak edilmektedir.
Arka Sokaklarda Şok Eden Veda
16 sezon boyunca yayınlanan dizinin önemli karakterlerinden biri olan Rıza babayı canlandıran Zafer Ergin’in ekranlara veda edeceği haberi seyircileri üzmüştür. Arka Sokaklar dizisinin Rıza baba kişiliğini canlandıran Zafer Ergin diziden ayrılmaktadır. Zafer Ergin Arka Sokaklar’ dan neden ayrılıyor? sorusu merak edilmektedir.
Zafer Ergin Neden Yok?
Arka Sokaklar dizisindeki emniyet müdürü rolünü canlandıran Rıza baba emekliye ayrılıyor. Dizinin başlarından itibaren ekranlarda seyircisiyle birlikte olan Rıza baba, artık emekliye ayrılmak ve dinlenmek istediğini ekip arkadaşlarına bildirerek vedalaşıyor.
Hem Covid-19 sebebiyle hem de senaryo gereğince 78 yaşında olan Zafer Ergin Arka Sokaklar’ a veda etmiştir. Zafer Ergin’in diziden ayrılması tüm seyircileri üzmüştür. Koronavirüs geçene kadar Rıza babanın diziye geri dönmeyeceği söylenmektedir.