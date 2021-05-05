Arka Sokaklar oyuncusu Boğaç Aksoy kansere yakalandı!

Kısa süre öncesinde BKM Çok Güzel Hareketler 2 oyuncularından olan Arif Güloğlu’ndan sonra ikinci ünlü lenfoma kanserine yakalandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde oynayan Boğaç Aksoy lenfoma kanseri olduğunu açıkladı.





Kötü haberi sosyal medya hesabından sevenleri ile paylaşan oyuncu, herkesi üzdü. Yakışıklı oyuncu bir zamanlar Best Model Of Turkey’de adını duyurmuştu. Üçüncü olan yakışıklı oyuncu ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’ya benzerliği ile dikkat çekmişti.





Modellik kariyerine ara veren Aksoy bir süre oyunculuk eğitimi aldı. Çılgın Dershane gibi gençlik film ve dizilerinde rol alan oyuncu en son Arka Sokaklarda kariyerine devam ediyordu.





32 yaşındaki oyuncu Boğaç Aksoy'un sosyal medya üzerinden paylaştığı duyuru



