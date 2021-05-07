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Arka Sokaklar ne zaman sezon finali yapacak?

Yıllardır devam eden Kanal D’nin fenomen dizilerinden olan Arka Sokaklar tüm heyecanı ve usta kadrosuyla yayın hayatını sürdürüyor. Arka Sokaklar dizisi böyle devam ederken bazı söylentilerde mevcut düzende dolaşmaya başlandığı. Söylendiğine göre kesin olmayan bir ifadeyle arka sokakların bu sezon içinde final yapacağıdır. Gelecek sezonda arka sokaklar dizisinin yeni bölümleri olmayacağı iddia ediyor. Peki, bu iddia ne kadar doğru? Arka sokaklar final mi yapacak? 16. Sezon olmayacak mı? Arka Sokaklar ne zaman sezon finali yapacak? Sorularının cevapları haberimizin içeriğinde...

07 Mayıs 2021 Cuma 22:14
Arka Sokaklar ne zaman sezon finali yapacak?
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15 sezondur Cuma akşamları kanal d ekranlarını süsleyen Arka Sokaklar dizisi yeni dönemde yayın hayatına devam edip etmeyeceği çok konuşuluyor. Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı dizinin genel anlamda zaman zaman kadrosu değişse de bazı oyuncuları dizide yerlerini korumaya devam ediyor. Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan vazgeçilmez isimler arasında yerini alıyor.  

Arka Sokaklar dizisinde sezon finalinin mayıs ayı sonu gibi gerçekleşmesi bekleniyor.  Dizi seti içerisinde Yüsra Geyik ile Merve Oflaz’ın covid-19’ yakalanması ekibi biraz korkutsa da oyuncular evlerinde karıntılarını geçirmektedirler.

Arka Sokaklar 15. sezon finali ne zaman?

Dizinin 16 sezonunun da çekilmesinin beklendiği gibi 2021 eylül ayında tekrar kaldığı yerden devam edecektir. Fakat yine de gündemde yer alan final olacağı konusu yankı yapmaktadır.




Son Güncelleme: 07.05.2021 22:14
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Anahtar Kelimeler:
ArkasokaklarZafererginşevketçoruhYenisezonFinalYüsra GeyikKanalD
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