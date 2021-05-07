Arka Sokaklar ne zaman sezon finali yapacak?

15 sezondur Cuma akşamları kanal d ekranlarını süsleyen Arka Sokaklar dizisi yeni dönemde yayın hayatına devam edip etmeyeceği çok konuşuluyor. Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı dizinin genel anlamda zaman zaman kadrosu değişse de bazı oyuncuları dizide yerlerini korumaya devam ediyor. Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan vazgeçilmez isimler arasında yerini alıyor.

Arka Sokaklar 15. sezon finali ne zaman?

Arka Sokaklar dizisinde sezoninin mayıs ayı sonu gibi gerçekleşmesi bekleniyor. Dizi seti içerisindeile Merve Oflaz’ın covid-19’ yakalanması ekibi biraz korkutsa da oyuncular evlerinde karıntılarını geçirmektedirler.

Dizinin 16 sezonunun da çekilmesinin beklendiği gibi 2021 eylül ayında tekrar kaldığı yerden devam edecektir. Fakat yine de gündemde yer alan final olacağı konusu yankı yapmaktadır.