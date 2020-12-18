Arka Sokaklar Mesut Komiser diziden ayrılacak mı? Şevket Çoruh veda mı ediyor?
Arka Sokaklar dizisinin önemli bir karakteri olan Mesut Komiser’in diziden ayrılacağı söylentiler arasına girdi. Çıkan söylentiler arasında Erler Film, konuyla alakalı açıklamalar yaptı.
18 Aralık 2020 Cuma 18:17
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Kanal D kanalında izleyiciyle buluşan Arka Sokaklardizisinde oyuncu olan Şevket Çoruh, Mesut Komiser karakterini canlandırıyor. Canlandırdığı karakterin diziden ayrılacağı söylentileri çıktı. Erler Film ise bu söylentiler hakkında açıklama yaptı.
Erler Filmler, Şevket Çoruh’un diziden ayrılacağı söylentilerin doğru olmadığını söyledi.
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