Arka Sokaklar Mesut Komiser diziden ayrılacak mı? Şevket Çoruh veda mı ediyor?

Kanal D kanalında izleyiciyle buluşansinde oyuncu olankarakterini canlandırıyor. Canlandırdığı karakterin diziden ayrılacağı söylentileri çıktı. Erler Film ise bu söylentiler hakkında açıklama yaptı.

Erler Filmler, Şevket Çoruh’un diziden ayrılacağı söylentilerin doğru olmadığını söyledi.

