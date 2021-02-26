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Arka Sokaklar Medar kimdir? Gerçek adı nedir? Şekip Taşpınar hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarının vazgeçilme dizileri arasında yer alan ‘Arka Sokaklar’ kendini yenileyerek farklı konulara değinen dizide oyuncu değişikliği oldukça yoğun yaşanıyor. ‘Medar’ karakteri ile karşımıza çıkan Şekip Taşpınar’ın kim olduğunu merak eden izleyiciler araştırmalara koyuldu. Arka Sokaklar Medar kimdir? Şekip Taşpınar hakkında bilgiler haberimizde

26 Şubat 2021 Cuma 20:17
Arka Sokaklar Medar kimdir? Gerçek adı nedir? Şekip Taşpınar hakkında bilgiler
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Kanal D ekranlarında 2006 yılından itibaren yer alan ‘Arka Sokaklar’ 15. sezonuyla sevenleri ile buluşuyor. Yüksek reyting yakalayan dizi, Türkiye’deki olayları konu edinerek farklı projeler ile karşımıza çıkıyor. Türk televizyon tarihinde en uzun diziler arasında yer alan Arka Sokaklar oyuncu değişikliği ile diziye heyecan katmaya devam ediyor. Son olarak Medar karakteri ile karşımıza çıkan oyuncunun kim olduğu dizi severler tarafından merak ediliyor.

Medar karakteri kimdir?

Terör örgütüne liderlik yaparak rol alan Medar acımasız ve cesaretli olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok polisi şehit eden Medar’ı yakalamak için tüm polis ekipleri seferber olacaktır. Tahminlere göre Medar kolay kolay yakalanmayacak ve tehlikeli anlar yaşatacaktır.

Şekip Taşpınar kimdir?

10 Şubat 1969 Ankara doğumlu Şekip Taşpınar eğitim hayatını Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’ndan mezun olmuştur. Tiyatro ile üniversiteden sonra tanışan Taşpınar Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu’nda yer almıştır.  Çukurova Üniversitesinde oyunculuk ve diksiyon ve fonetik dersleri veren Taşpınar aynı zamanda seslendirmede yapmaktadır. Birçok başarılı yapımlara imza atan ve kendini gösteren Şekip Taşpınar son olarak Arka Sokaklar dizisine girerek Medar karakterini canlandırmaktadır.  2016 yılında Bena Özdemir ile evlenen Taşpınar’ın çocuğu yoktur.

Şekip Taşpınar’ın instagram hesabı @sekiptaspinar

Şekip Taşpınar’ın yer aldığı diziler

2005 – Beyaz Gelincik

2009 – Kurtlar Vadisi Pusu (Cevat Akarsu)

2010 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Rüstem)

2011 – Tek Başımıza (Samet)

2012 – Karadayı (Faruk)

2013 – Şefkat Tepe (Mahmut)

2016 – Cesur Yürek (Gevaşlı)

2020- Arıza (Şehmuz)

2021 – Arka Sokaklar (Medar



Son Güncelleme: 26.02.2021 20:17
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şekip TaşpınarArka SokaklarMedar
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