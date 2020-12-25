Arka Sokaklar Karaçamlı'dan Mesut sağ olarak geri dönebilecek mi, ölecek mi?

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da Şevket Çoruh’un canlandırdığı Mesut karakteri, Karaçamlı’da meydana gelen bir patlamanın arasında kaldı. Ekip ise Mesut’tan bir haber alabilmek için Karaçamlı ile temasa geçti. Hüsnü, Selin Ali ve Cemal yola çıkarak, Karaçamlı karakolundaki diğer ekip arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya başlarlar.

Arka Sokaklar Mesut ölecek mi?

Ekiplerin incelemesiyle Bahri’nin cansız bedeni bulunur ancak Mesut ve İlhan’dan henüz bir iz bulamamışlardır. Mesut, İlhan’ın hayatını kurtarmak için onu son anda minibüsten atar. Yaşlı bir amca ise İlhan’ı baygın vaziyette bulur.

Hüsnü ise başkomiser Yavuz ile birlikte İlhan’ı bulur. Servan, Mesut’un işkence gördüğü anları videoya kaydederek intenete yükletir. Görüntüleri ilk olarak Zeliha görür ve anında emniyete gider. Tunç, babasını o halde görünce sinir krizi geçirir ve artık herkesin umudu tükenmiştir.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında olacak.