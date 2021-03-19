Arka Sokaklar KANAL D yeni bölüm, son bölüm izle - 19 Mart 2021 Cuma Arka Sokaklar 582. bölüm canlı izle

Kanal D ekranlarının klasiği Arka Sokaklar dizisi 19 Mart Cuma akşamı 582.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar yeni sezonda da büyük bir heyecanla takip ediliyor.

Arka Sokalar 582.bölüm

Dizinin bu bölümünde ekip yine İstanbul’un Arka Sokakları’ndadır. İstanbul Asayiş Şube’nin en etkili ve sağlam ekibi Rıza Baba’nın liderliğinde mega kent İstanbul’un güvenliği için gece gündüz demeden suçlulara karşı durmaktadır.

Hem gülümseten, hem iç burkan hikayelerin konu edindiği Arka Sokaklar dizisi Türk dizi tarihinin 15 sezonla en uzun soluklu dizisi unvanının sahibidir. Dizinin bu sezonuna kadar oyuncu kadrosuna birçok isim katıldı birçok isim de diziden ayrıldı. Dizinin yeni sezonunda oyucu kadrosuna Gizem Terzi, Hakan Uygun ve Perihan Ünlücan dahil oldu.

Dizinin demirbaşları Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar, İlker İnanoğlu ise dizinin yeni sezonunda da kadroda yer alıyor.

Arka Sokaklar 582.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.