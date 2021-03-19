Arka Sokaklar KANAL D yeni bölüm, son bölüm izle - 19 Mart 2021 Cuma Arka Sokaklar 582. bölüm canlı izle

Kanal D ekranlarının klasiği Arka Sokaklar dizisi 19 Mart Cuma akşamı 582.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar yeni sezonda da büyük bir heyecanla takip ediliyor.
Arka Sokalar 582.bölüm
Dizinin bu bölümünde ekip yine İstanbul’un Arka Sokakları’ndadır. İstanbul Asayiş Şube’nin en etkili ve sağlam ekibi Rıza Baba’nın liderliğinde mega kent İstanbul’un güvenliği için gece gündüz demeden suçlulara karşı durmaktadır.
Dizinin demirbaşları Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar, İlker İnanoğlu ise dizinin yeni sezonunda da kadroda yer alıyor.
Son Güncelleme: 19.03.2021 22:23