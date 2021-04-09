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Arka Sokaklar hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?

Gündeme geldiği günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Arka Sokaklar hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta? konusunda en yeni gelişmeleri merak ediyorsanız siz de hemen 9 Nisan 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta? haberimize göz atabilirsiniz.

09 Nisan 2021 Cuma 12:06
Arka Sokaklar hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
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Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar her bölümüyle izleyicilerden tam not alıyor. Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi unvanına sahip olan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezondaki başarısı da devam ediyor. Dizinin yeni bölümlerinin yanı sıra eski bölümleri de çokça izleniyor.

İzleyiciler Arka Sokaklar dizisinin özetleri ve yeni bölümünün ne zaman yayınlandığını merak ediyor. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümleri her hafta Cuma günleri Kanal D ekranlarında saat 20:00’de yayınlanıyor.

Dizinin tekrar bölümleri ise hafta içi her gün saat 16:00’da Kanal D ekranlarından yayınlanıyor.  Arka Sokaklar dizisinin 9 Nisan 2021 Cuma günü yeni bölümü ekranlara gelecektir. 

Dizi hakkında hemen bilgi sahibi olmak ve fragmanlarını izlemek için tıklayın; https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar

 




Son Güncelleme: 09.04.2021 12:06
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DiziArka Sokaklar
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