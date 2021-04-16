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Arka Sokaklar hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?

Cuma günü basında geniş bir yer bulan Arka Sokaklar hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman? haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Arka Sokaklar hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman? konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Nisan 16 Cuma tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

16 Nisan 2021 Cuma 12:06
Arka Sokaklar hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
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Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar her bölümüyle izleyicilerden tam not alıyor. Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi unvanına sahip olan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezondaki başarısı da devam ediyor. Dizinin yeni bölümlerinin yanı sıra eski bölümleri de çokça izleniyor.

İzleyiciler Arka Sokaklar dizisinin özetleri ve yeni bölümünün ne zaman yayınlandığını merak ediyor. Arka Sokaklar dizisinin tekrar bölümleri Ramazan ayı boyunca ekranlarda olmayacak. Arka Sokaklar yerine 'Arda'nın Ramazan Mutfağı' adlı yemek programı yayınlanacak. 

 Arka Sokaklar dizisinin 16 Nisan 2021 Cuma günü yeni bölümü ekranlara gelecektir. 

Dizi hakkında hemen bilgi sahibi olmak ve fragmanlarını izlemek için tıklayın; https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar

 



Son Güncelleme: 16.04.2021 12:06
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Anahtar Kelimeler:
DiziArka Sokaklar
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