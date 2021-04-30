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Arka Sokaklar Giray kimdir? Gerçek adı nedir? Ceyhun Özkuş hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarını vazgeçilmez dizisi olan Arka Sokaklar her hafta yeni bölümleri ile seyircileri heyecana sürüklüyor. Yıllardır devam eden dizi de oyuncu kadrosu sürekli değişse de konularıyla seyircileri meraklandırmayı başarıyorlar. Son zamanlarda adını Giray karakteri ile tanıtan Ceyhun Özkuş hakkında meraklar çoğalıyor. İşte Giray hakkında merak edilen her şey haberimizde

30 Nisan 2021 Cuma 20:40
Arka Sokaklar Giray kimdir? Gerçek adı nedir? Ceyhun Özkuş hakkında bilgiler
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Cuma akşamları 20.00 da seyircilerle buluşan Arka Sokaklar dizisi reytingleriyle konuşulmaya devam ediyor. Son bölümlerinde Giray’ın Zeliş’e çirkin saldırısı ve takıntılı ruh hali gündeme damga vurdu. Zeliş’in babası Hüsnü, kendisine saldırı düzenleyen Giray’ın annesi Nevbahar’ı vurdu.

Bunu duyan Giray annesinin intikamını almak için Hüsnü’yü araştırmaya koyuldu. Zeliş adında kızı olduğunu öğrenen Giray’ın hedefi belli oldu. Hüsnü’nün canını yakmak içi Zeliha üzerine oynayarak işkenceler yapan Giray Zeliş’ tecavüz ederek hastanelik olmasını sağladı.

Arka Sokaklar dizisinde gündemde olan Giray karakterini canlandıran oyuncu Ceyhun Özkuş’tur. İşte Özkuş hakkında merak edilenler haberimizde

Arka sokaklar Giray ( Ceyhun Özkuş) kimdir?

Adını Arka sokaklar dizisi ile ünlendiren Özkuş hayata Ankara’da başlamıştır. Eğitim hayatına Ankara’nın ilçesi olan Polatlı da TOBB Fen Lisesi’nde başlamıştır. Eğitim öğretimine Akdeniz Üniversitesi Sinema bölümünü okuyarak devam ettirmiştir.

Okul hayatında sonra İstanbul’a taşınan oyuncu Ceyhun Özkuş kanal d ekranlarında seyirciler ile buluşan Arka sokaklar dizisinde kötü karakter Giray’ı canlandırmıştır. Yoğun ilgi gören bölümlerden sonra Özkuş’un instagram adresi merak konusu oldu. İşte Özkuş’un hesabı; @y.ceyhunozkus




Son Güncelleme: 30.04.2021 20:40
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Anahtar Kelimeler:
Arka SokaklarDiziGirayZeliş
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