Arka Sokaklar Giray kimdir? Gerçek adı nedir? Ceyhun Özkuş hakkında bilgiler

Cuma akşamları 20.00 da seyircilerle buluşan Arka Sokaklar dizisi reytingleriyle konuşulmaya devam ediyor. Son bölümlerinde Giray’ın Zeliş’e çirkin saldırısı ve takıntılı ruh hali gündeme damga vurdu. Zeliş’in babası Hüsnü, kendisine saldırı düzenleyen Giray’ın annesi Nevbahar’ı vurdu.

Bunu duyan Giray annesinin intikamını almak için Hüsnü’yü araştırmaya koyuldu. Zeliş adında kızı olduğunu öğrenen Giray’ın hedefi belli oldu. Hüsnü’nün canını yakmak içi Zeliha üzerine oynayarak işkenceler yapan Giray Zeliş’ tecavüz ederek hastanelik olmasını sağladı.

Arka sokaklar Giray ( Ceyhun Özkuş) kimdir?

Arka Sokaklar dizisinde gündemde olan Giray karakterini canlandıran oyuncu Ceyhun Özkuş’tur. İşte Özkuş hakkında merak edilenler haberimizde

Adını Arka sokaklar dizisi ile ünlendiren Özkuş hayata Ankara’da başlamıştır. Eğitim hayatına Ankara’nın ilçesi olan Polatlı da TOBB Fen Lisesi’nde başlamıştır. Eğitim öğretimine Akdeniz Üniversitesi Sinema bölümünü okuyarak devam ettirmiştir.

Okul hayatında sonra İstanbul’a taşınan oyuncu Ceyhun Özkuş kanal d ekranlarında seyirciler ile buluşan Arka sokaklar dizisinde kötü karakter Giray’ı canlandırmıştır. Yoğun ilgi gören bölümlerden sonra Özkuş’un instagram adresi merak konusu oldu. İşte Özkuş’un hesabı; @y.ceyhunozkus