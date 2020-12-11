Arka Sokaklar Engin komiserin eşi Başak olacak ölecek mi? Perihan Ünlücan diziden ayrıldı mı?

11 Aralık 2020 Cuma 04:22
Ekranların en çok izlenen dizi
lerinden biri olan Arka Sokaklar
, 4 Aralık’ta izleyiciyle buluşacak. Yeni bölümdeki gelişen olaylar, izleyiciyi üzecek gibi. Servan’ın patlama öncesinde arabadan atlaması ekibin işlerini zorlaştırırken, bu akşam yayınlanacak bölümde Avukat Başak
’ın Servan, tarafından kaçırılması işleri kızıştıracak. Servan tarafından silahla başından vurulan Başak’ın yaşayıp yaşamayacağı ise merak unsuru oldu.
Engin Müdür ile evli olan ve yakında çocuğu olacak Başak’a silah doğrultan Servan, Engin’i arayarak, “Hep siz mi bizim adamları öldüreceksiniz, biraz da biz sizin adamlarınızı öldürelim” diyerek Başak’ın kafasına ateş eder. Servan’ın, Başak’ı öldürüp öldürmediğini yeni bölümde belli olacak. Yayınlanacak yeni fragman da ise Başak karakterinin diziden ayrılıp ayrılmadığını belli olacak.
Son Güncelleme: 11.12.2020 04:22
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