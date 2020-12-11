İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber geldi
Son Dakika
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan...

Arka Sokaklar Engin komiserin eşi Başak olacak ölecek mi? Perihan Ünlücan diziden ayrıldı mı?

Uzun zamandır ekranlarda yer alan Arka Sokak dizisinin yeni bölümünde Avukat Başak’ın Servan tarafından vurulması izleyiciler tarafından büyük merak uyandırdı.

11 Aralık 2020 Cuma 04:22
Arka Sokaklar Engin komiserin eşi Başak olacak ölecek mi? Perihan Ünlücan diziden ayrıldı mı?
Takip Et:

Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, 4 Aralık’ta izleyiciyle buluşacak. Yeni bölümdeki gelişen olaylar, izleyiciyi üzecek gibi. Servan’ın patlama öncesinde arabadan atlaması ekibin işlerini zorlaştırırken, bu akşam yayınlanacak bölümde Avukat Başak’ın Servan, tarafından kaçırılması işleri kızıştıracak. Servan tarafından silahla başından vurulan Başak’ın yaşayıp yaşamayacağı ise merak unsuru oldu.

Engin Müdür ile evli olan ve yakında çocuğu olacak Başak’a silah doğrultan Servan, Engin’i arayarak, “Hep siz mi bizim adamları öldüreceksiniz, biraz da biz sizin adamlarınızı öldürelim” diyerek Başak’ın kafasına ateş eder.  Servan’ın, Başak’ı öldürüp öldürmediğini yeni bölümde belli olacak. Yayınlanacak yeni fragman da ise Başak karakterinin diziden ayrılıp ayrılmadığını belli olacak.



Son Güncelleme: 11.12.2020 04:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Arka SokaklarEngin MüdürAvukat Başaköldürüldü MüKanal DDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
Onur Büyüktopçu yarışmacıyla mahkemelik oldu
Onur Büyüktopçu yarışmacıyla mahkemelik oldu
Akrep dizisinin yayın tarihi belli oldu
Akrep dizisinin yayın tarihi belli oldu

Popüler Haberler

Arka Sokaklar Engin komiserin eşi Başak olacak ölecek mi? Perihan Ünlücan diziden ayrıldı mı?
Kimlik kaybolunca yapılması gerekenler nelerdir? 2020 Yeni kimlik nasıl çıkarılır?
Blu TV yeni dizisi Bonkis dizi oyuncuları ve dizi konusu
2021 Yılı Yarıyıl Sömestr Ne Zaman? Şubat Tatili Tarihi
Emekli kaplıca tedavisinden nasıl faydalanılır? 2020 Kaplıca tedavisi masrafları SGK karşılar mı?
Bugün kimin maçı var? 11 Aralık 2020 Cuma TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
2021 Sakarya Fen liseleri taban puanları ve kontenjanları
Sigortasız hasta muayene ücreti ne kadardır? 2020 Devlet hastanesi sigortasız muayene sorgulama
Exxen yeni Sihirli Annem oyuncuları ve karakterleri
The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix The Witcher yeni sezon tarihi belli mi?
İphone 11 ne zaman çıkacak? Yeni iphone XI 11 özellikleri neler olacak? Gözler Apple tanıtım tarihinde!
Koyun , inek, tavuk yetiştirmekte hangisi daha çok kazandırır?
2021 yıl tüm burçların aşk hayatı! 2021 yılı 12 burç aşk hayatı
Netflix Puerta 7 nasıl bir dizi? Puerta 7 Konusu ve fragmanı
TOKİ alt gelir grubu evlerine başvuru nasıl yapılır?  Başvuru şartları neler?
Altın ne kadar oldu? 11 Aralık 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 11 Aralık 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Maske cezası yapılandırma kapsamında olacak mı? Maske cezası sorgulama ve ödeme
Google Trends 2020 en çok aranan yemek tarifleri belli oldu
2021 PTT personel alımı şartları belli oldu mu? PTT memur alımları ne zaman yapılacak?
2021 migros personel maaşları
Bim 15 Aralık Salı Aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.