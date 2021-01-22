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Arka Sokaklar dizisinin Esra'yı Gaye Gürsel'in hayat hikayesi!

Arka Sokaklar dizisinin Esra'yı Gaye Gürsel'in hayat hikayesi! haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 22 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizde Arka Sokaklar dizisinin Esra'yı Gaye Gürsel'in hayat hikayesi! ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

22 Ocak 2021 Cuma 19:22
Arka Sokaklar dizisinin Esra'yı Gaye Gürsel'in hayat hikayesi!
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yıllara meydan okuyan dizi Arka Sokaklar’a yeni oyuncu katılması sonrasında Arka Sokaklar hayranları araştırmalara başladı. Diziye katılan Esra karakterini merak eden hayranlar aynı zamanda karaktere hayat veren Gaye Gürsel’i de araştırmaya başladı.

Esra karakteri diziye Hüsnü komiser için girmiştir. Yolları bir olayla kesişecek ikili arasında neler yaşanacağı bilinmemektedir.

Gaye Gürsel kimdir?

1 Ocak 1980’de İzmir’de dünyaya gelen Gürsel İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Mezun olduktan sonra oyuncu olmak isteyen Gürsel, Müjdat Gezen Tiyatrolarında oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk defa 2004 yılında Haziran Gecesi dizisinde Nina karakterini canlandıran Gaye Gürsel 33 bölümde yer almıştır.

2006 yılında Kaybolan Yıllar dizinde Şebnem karakterine hayat veren Gürsel bu dizide üne kavuşmuştur.

Son zamanlarda üne kavuştuğu dizi olan İşler Güçler’de ki Feride rolü ile çok sevilen Gürsel ekranların aranan kadın oyuncularındandır.

Gaye Gürsel görev aldığı yapımlar

  • Arka Sokaklar
  • Tek Yürek
  • Kurtlar Vadisi: Pusu
  • İşler Güçler
  • Öğretmen Kemal
  • Makber
  • Elif
  • Tutkunum Sana
  • Kaybolan Yıllar
  • Haziran Gecesi

 



Son Güncelleme: 22.01.2021 19:22
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KimdirGaye GürselEsraArka Sokaklar
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