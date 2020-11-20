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Arka Sokaklar dizisinin Esra'sı Gaye Gürsel'in hayat hikayesi!

20 Kasım 2020 Cuma gününün önemli manşetlerinden Arka Sokaklar dizisinin Esra'sı Gaye Gürsel'in hayat hikayesi! haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Arka Sokaklar dizisinin Esra'sı Gaye Gürsel'in hayat hikayesi! haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

20 Kasım 2020 Cuma 19:21
Arka Sokaklar dizisinin Esra'sı Gaye Gürsel'in hayat hikayesi!
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Türk dizi tarihinin en uzun dizisi olan Arka Sokaklar yeni sezonda da izleyicilerin beğenisini kazandı. Sevilen dizi yeni sezonda öncesi kadrosuna yeni isimleri katmıştı. Bu isimlerden biri de Esra karakteri oldu.


Esra karakteri diziye Hüsnü Çoban’ın sevgilisi olarak dahil oldu. Bilindiği gibi dizinin ana karakterlerinden Hüsnü Çoban’ın eşi Suat’ın vefatından ardından dizide partneri yoktu. Diziye yeni sezonda dahil olan Esra karakteri Hüsnü ile birlikte olacak.

Arka Sokaklar Esra kimdir?

Dizinin yeni sezonunda kadroya katılan Esra karakteri başarılı bir iş kadınıdır. Esra’nın yolu bir şekilde Hüsnü Çoban ile kesişecek ve Hüsnü Çoban Esra’ya yardım edecek. İkilinin bu ilişkisinin zaman içerisinde aşka dönüşmesi bekleniyor. Dizide Esra karakterine ise oyuncu Gaye Gürsel hayat verecek.

Gaye Gürsel kimdir?

1 Ocak 1980 yılında İzmir’de dünyaya gelen güzel oyuncu İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. Güzel oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk dersi almış ve ilk kez Haziran Gecesi adlı diziye izleyici karşısına çıkmıştır. Gürsel ilerleyen yıllarda Kurtlar Vadisi dizisinde de rol almıştır. Güzel oyuncu son olarak 50m2 adlı intenet dizisinde yer almıştı.



Son Güncelleme: 20.11.2020 19:21
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