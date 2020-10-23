Arka Sokaklar dizisinin Avukat Başak'ı Perihan Ünlücan'ın hayat hikayesi!

Arka Sokaklar' da yeni bir yüz, Başak Avukat

Perihan Ünlücan:

(Perihan Ünlücan), Arka Sokaklar adlı sevilen dizinin izleyicisi ile buluşacakBaşak Avukat' ı kim canlandırmakta, Perihan Ünlücan' ın daha önce bulunduğu yapımlar ve kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arka Sokaklar dizisinden tanıdığımızAvukat Başak rolündeki aktörün adı Perihan Ünlücan’ dır. Oyuncu başlayan yeni sezon itibari ile diziye Başak Aktörü canlandırmak içinkatılmıştır.

Şubatın 28' inde 1984 yılında İstanbul' da dünyaya gelmiştir. Aktris Kocaeli Üniversitesi fizik bölümünde okurken aktris ve oyunculuğa yönelmek istemiştir. Kendisi Kocaeli Üniversitesi Fizik bölümünden diplomasını almıştır. Oyuncu Gül Oğuz’ un yardımı ile oyunculuk kariyerine başlayan aktris Perihan Ünlücan kariyerinin başlarında reklam filmlerinde iş alabilmiştir. Perihan Ünlücan dizilerde oynamış olsa da kendini meslekte çok fazla belli edememiştir ama oyuncunun şansı belki de Arka Sokaklar dizisi ile dönebilir ve kariyerinde bir parlama yaşayabilir. Oynadığı diziler ve filmler ise Kış Masalı(2009), Keskin Bıçak(2010), Karadayı(2012 ), Polis Akademisi Alaturka(2014), Hatıla Gönül(2015), Madımak: Carina’ nın Günlüğü(2015), Kırlangıç Fırtınası(2017), Cingöz Recai(2017).

Güzel oyuncunun kuzeni Tolga Erener ile evlenmiş ancak bu evlilik 4 sene sürmüştür. Şimdi evli olmayan güzel oyuncunun biriyle birlikte olduğu bilinmiyor. Perihan Ünlücan’ ın Instagram sosyal medya hesabı ise @perihanunlucan‘ dır.

Arka Sokaklar Başak

Perihan Ünlücan’ ın canlandırdığı avukat olan karakter bir dava için ekibe yardım edecektir. Büyük bir ihtimalde Arka Sokaklarda daimi bir karakter olarak kalacaktır ama bu henüz dedikodudan ibarettir.