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Arka Sokaklar dizisine katılan Gizem Terzi kimdir? Sinem karakteri kimdir?

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan Arka Sokaklar dizisine katılan Gizem Terzi kimdir? Sinem karakteri kimdir? haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 18.06.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

18 Haziran 2021 Cuma 19:39
Arka Sokaklar dizisine katılan Gizem Terzi kimdir? Sinem karakteri kimdir?
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Arka Sokaklar dizisinde Sinem karakterine kimin hayat verdiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide Sinem karakterine Gizem Terzi can veriyor. Uzun süredir Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin oyuncu kadrosunda ise Zafer Ergin, İlker İnanoğlu ve Özgür Ozan gibi sevilen isimler yer alıyor. Peki dizide Sinem karakteri yani Gizem Terzi kimdir?

Gizem Terzi Kimdir?

1990 doğumlu olan genç oyuncu birçok dizide rol almıştır. Kocaeli Üniversitesi’ni bitiren Terzi, İnadına Aşk, İlişki Durumu Karışık, Ankara’nın Dikmeni, Güllerin Savaşı ve Hayatımın Aşkı dizilerinde rol almıştır.


Son Güncelleme: 18.06.2021 19:39
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Anahtar Kelimeler:
SinemArkasokaklar
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