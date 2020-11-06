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Arka Sokaklar dizisindeki Sinem karakteri kimdir?

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Arka Sokaklar dizisindeki Sinem karakteri kimdir? haberine dair tüm yeni ayrıntılar 06.11.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

06 Kasım 2020 Cuma 19:51
Arka Sokaklar dizisindeki Sinem karakteri kimdir?
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Arka Sokaklar dizisinde Sinem karakterine kimin hayat verdiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide Sinem karakterine Gizem Terzi can veriyor. Uzun süredir Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin oyuncu kadrosunda ise Zafer Ergin, İlker İnanoğlu ve Özgür Ozan gibi sevilen isimler yer alıyor. Peki dizide Sinem karakteri yani Gizem Terzi kimdir?


Gizem Terzi Kimdir?

1990 doğumlu olan genç oyuncu birçok dizide rol almıştır. Kocaeli Üniversitesi’ni bitiren Terzi, İnadına Aşk, İlişki Durumu Karışık, Ankara’nın Dikmeni, Güllerin Savaşı ve Hayatımın Aşkı dizilerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 06.11.2020 19:51
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SinemArkasokaklar
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