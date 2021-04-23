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Arka Sokaklar dizisindeki Sinem karakteri Kimdir? Gizem Terzi dizideki rolü ve hayatı

Birçok kişinin merak ettiği 23 Nisan 2021 Cuma günü gündeme gelen Arka Sokaklar dizisindeki Sinem karakteri Kimdir? Gizem Terzi dizideki rolü ve hayatı konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 23-04-2021 tarihli haberimizde Arka Sokaklar dizisindeki Sinem karakteri Kimdir? Gizem Terzi dizideki rolü ve hayatı hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

23 Nisan 2021 Cuma 19:40
Arka Sokaklar dizisindeki Sinem karakteri Kimdir? Gizem Terzi dizideki rolü ve hayatı
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Arka Sokaklar dizisinde Sinem karakterine kimin hayat verdiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide Sinem karakterine Gizem Terzi can veriyor. Uzun süredir Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin oyuncu kadrosunda ise Zafer Ergin, İlker İnanoğlu ve Özgür Ozan gibi sevilen isimler yer alıyor. Peki dizide Sinem karakteri yani Gizem Terzi kimdir?

Gizem Terzi Kimdir?

1990 doğumlu olan genç oyuncu birçok dizide rol almıştır. Kocaeli Üniversitesi’ni bitiren Terzi, İnadına Aşk, İlişki Durumu Karışık, Ankara’nın Dikmeni, Güllerin Savaşı ve Hayatımın Aşkı dizilerinde rol almıştır.




Son Güncelleme: 23.04.2021 19:40
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Anahtar Kelimeler:
SinemArkasokaklar
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