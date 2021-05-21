İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Arka Sokaklar dizisindeki Esra karakteri kimdir? Gaye Gürsel nereli, yaşı kaç?

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Arka Sokaklar dizisindeki Esra karakteri kimdir? Gaye Gürsel nereli, yaşı kaç? haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 21 Mayıs 2021 Cuma tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

21 Mayıs 2021 Cuma 19:22
Arka Sokaklar dizisindeki Esra karakteri kimdir? Gaye Gürsel nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yıllara meydan okuyan dizi Arka Sokaklar’a yeni oyuncu katılması sonrasında Arka Sokaklar hayranları araştırmalara başladı. Diziye katılan Esra karakterini merak eden hayranlar aynı zamanda karaktere hayat veren Gaye Gürsel’i de araştırmaya başladı.

Esra karakteri diziye Hüsnü komiser için girmiştir. Yolları bir olayla kesişecek ikili arasında neler yaşanacağı bilinmemektedir.

Gaye Gürsel kimdir?

1 Ocak 1980’de İzmir’de dünyaya gelen Gürsel İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Mezun olduktan sonra oyuncu olmak isteyen Gürsel, Müjdat Gezen Tiyatrolarında oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk defa 2004 yılında Haziran Gecesi dizisinde Nina karakterini canlandıran Gaye Gürsel 33 bölümde yer almıştır.

2006 yılında Kaybolan Yıllar dizinde Şebnem karakterine hayat veren Gürsel bu dizide üne kavuşmuştur.

Son zamanlarda üne kavuştuğu dizi olan İşler Güçler’de ki Feride rolü ile çok sevilen Gürsel ekranların aranan kadın oyuncularındandır.

Gaye Gürsel görev aldığı yapımlar

  • Arka Sokaklar
  • Tek Yürek
  • Kurtlar Vadisi: Pusu
  • İşler Güçler
  • Öğretmen Kemal
  • Makber
  • Elif
  • Tutkunum Sana
  • Kaybolan Yıllar
  • Haziran Gecesi

 


Son Güncelleme: 21.05.2021 19:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirGaye GürselEsraArka Sokaklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi nerede çekiliyor? Mamasın Barajı nerededir?
Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi nerede çekiliyor? Mamasın Barajı nerededir?
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star TV canlı izle – 21 Mayıs 2021 Cuma tek parça Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni son bölüm izle
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star TV canlı izle – 21 Mayıs 2021 Cuma tek parça Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni son bölüm izle
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 21 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle TAMAMDIR
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 21 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle TAMAMDIR
Bozkır Aslanı Celaleddin 1. bölüm ATV canlı izle – 21 Mayıs 2021 Cuma tek parça Bozkır Aslanı Celaleddin yeni son bölüm izle
Bozkır Aslanı Celaleddin 1. bölüm ATV canlı izle – 21 Mayıs 2021 Cuma tek parça Bozkır Aslanı Celaleddin yeni son bölüm izle
Masum 425. bölüm Kanal 7 canlı izle – 21 Mayıs 2021 Cuma tek parça Masum yeni son bölüm izle
Masum 425. bölüm Kanal 7 canlı izle – 21 Mayıs 2021 Cuma tek parça Masum yeni son bölüm izle
Masum 426.bölüm fragmanı ve 22 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Masum 426.bölüm fragmanı ve 22 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisindeki Esra karakteri kimdir? Gaye Gürsel nereli, yaşı kaç?
Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gaye Gürsel rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Arka Sokaklar dizisi Servan kimdir? Serhat Midyat kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Payitaht Abdülhamid dizisindeki Saliha Sultan karakteri kimdir? Vildan Atasever nereli, yaşı kaç?
Son Yaz dizisi Akgün kimdir? Alperen Duymaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim Umut kimdir? Ömer Gökay Şanlıer hakkında bilgiler
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan karakterini kim canlandırıyor? Alara Turan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar Avukat Başak karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Perihan Ünlücan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisi Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl'ın hayatı!
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir? Alara Turan yaşı ve oynadığı diziler
Star TV canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere hangi kısıtlamaları uygulayacak? Whatsapp kısıtlamaları ne zaman başlayacak?
Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu?
Cep telefonu imei kayıt ücreti ve IMEI harcı ne kadardır? 2021
2021 Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?
Barbaros Barbaros karakteri kimdir? Ulaş Tuna Astepe kimdir, nereli, kaç yaşında?
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 21 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle TAMAMDIR
Kırmızı Oda Meliha’nın kızı karakterini kim canlandırıyor? Deniz Altan biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Kırmızı Oda Necdet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Taha Baran Özbek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisindeki Avukat Başak karakteri Kimdir? Perihan Ünlücan dizideki rolü ve hayatı
Günlük burç yorumları; 22 Mayıs 2021 Cumartesi burç yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.