İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Arka Sokaklar dizisindeki Esra karakteri Kimdir? Gaye Gürsel dizideki rolü ve hayatı

Arka Sokaklar dizisindeki Esra karakteri Kimdir? Gaye Gürsel dizideki rolü ve hayatı konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Aralık 25 Cuma tarihindeki haberimizden Arka Sokaklar dizisindeki Esra karakteri Kimdir? Gaye Gürsel dizideki rolü ve hayatı hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

25 Aralık 2020 Cuma 19:22
Arka Sokaklar dizisindeki Esra karakteri Kimdir? Gaye Gürsel dizideki rolü ve hayatı
Takip Et:

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yıllara meydan okuyan dizi Arka Sokaklar’a yeni oyuncu katılması sonrasında Arka Sokaklar hayranları araştırmalara başladı. Diziye katılan Esra karakterini merak eden hayranlar aynı zamanda karaktere hayat veren Gaye Gürsel’i de araştırmaya başladı.

Esra karakteri diziye Hüsnü komiser için girmiştir. Yolları bir olayla kesişecek ikili arasında neler yaşanacağı bilinmemektedir.

Gaye Gürsel kimdir?

1 Ocak 1980’de İzmir’de dünyaya gelen Gürsel İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Mezun olduktan sonra oyuncu olmak isteyen Gürsel, Müjdat Gezen Tiyatrolarında oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk defa 2004 yılında Haziran Gecesi dizisinde Nina karakterini canlandıran Gaye Gürsel 33 bölümde yer almıştır.

2006 yılında Kaybolan Yıllar dizinde Şebnem karakterine hayat veren Gürsel bu dizide üne kavuşmuştur.

Son zamanlarda üne kavuştuğu dizi olan İşler Güçler’de ki Feride rolü ile çok sevilen Gürsel ekranların aranan kadın oyuncularındandır.

Gaye Gürsel görev aldığı yapımlar

  • Arka Sokaklar
  • Tek Yürek
  • Kurtlar Vadisi: Pusu
  • İşler Güçler
  • Öğretmen Kemal
  • Makber
  • Elif
  • Tutkunum Sana
  • Kaybolan Yıllar
  • Haziran Gecesi

 



Son Güncelleme: 25.12.2020 19:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirGaye GürselEsraArka Sokaklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
"En Etkili 500 İş İnsanı" listesinde Acun Ilıcalı'da bulunuyor
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?
Çocukluk dizisinin final bölümünden ilk fragman yayınlandı
Çocukluk dizisinin final bölümünden ilk fragman yayınlandı
Doya Doya Moda yarışmasının jürisi Kemal Doğulu yarışmadan ayrılıyor mu? Yayında neden yoktu?
Doya Doya Moda yarışmasının jürisi Kemal Doğulu yarışmadan ayrılıyor mu? Yayında neden yoktu?
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun, Savaşçı'nın kadrosuna katıldı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun, Savaşçı'nın kadrosuna katıldı

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisindeki Esra karakteri Kimdir? Gaye Gürsel dizideki rolü ve hayatı
Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gaye Gürsel'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisi Servan kimdir? Serhat Midyat kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan karakterini kim canlandırıyor? Vildan Atasever kimdir?
İETT İstanbul kart HES Kodu nasıl alınır, eşleştirme nasıl yapılır?
Payitaht Abdülhamid dizisine katılan Alara Turan kimdir? Fatma Sultan karakteri kimdir?
TÜRGEV amacı ve faaliyetleri neler? TÜRGEV kimindir, başkanı kimdir?
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, nereli yaşı kaç?
Beni Bırakma Berk kimdir? Gerçek adı nedir? Onur Aziz nereli, yaşı kaç?
Arka Sokaklar Avukat Başak karakterini kim canlandırıyor? Perihan Ünlücan biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
2020 Aralık Kira işyeri zam oranı ve ev kirası zam oranı ne kadar?
Zuhal Topal'la Sofrada 6 Eylül Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu?
İstanbul Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri - Anadolu Liselerinin 2020 yılı güncel puan tablosu belli oldu
PUK Kodumu nasıl öğrenirim? Kartım bloke oldu!
2020 radar cezaların ne kadardır? Yerleşim yeri içinde ve şehirler arası yollarda güncel radar cezası miktarları
Arka Sokaklar dizisindeki Asiye Çoban karakteri kimdir? Melisa Şalgam nereli, yaşı kaç?
Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Yılbaşı tatili ve sokağa çıkma yasakları ne zaman başlıyor?
Kırmızı Oda Meliha’nın kızı karakterini kim canlandırıyor? Deniz Altan kimdir?
Arıza ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Alara Turan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.