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Arka Sokaklar dizisindeki Avukat Başak karakteri kimdir? Perihan Ünlücan nereli, yaşı kaç?

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan Arka Sokaklar dizisindeki Avukat Başak karakteri kimdir? Perihan Ünlücan nereli, yaşı kaç? hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 19 Mart 2021 Cuma tarihli haberimizde yer alıyor. Arka Sokaklar dizisindeki Avukat Başak karakteri kimdir? Perihan Ünlücan nereli, yaşı kaç? haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

19 Mart 2021 Cuma 19:16
Arka Sokaklar dizisindeki Avukat Başak karakteri kimdir? Perihan Ünlücan nereli, yaşı kaç?
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve 565 bölümdür süren uzun soluklu dizilerden birisi olan Arka Sokaklar dizisinin Avukat Başak karakteri izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Rıza Baba’nın kaçırılmasının ardından kurtarma operasyonunda rol oynayan Avukat Başak karakterine Perihan Ünlücan hayat vermektedir.

Perihan Ünlücan Kimdir?

1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Perihan Ünlücan, Kocaeli Üniversitesi Fizik bölümünde okumuştur. Oyunculuk ile ilgilenen Ünlücan, ilk olarak Kış Masalı filminde oynamıştır. Ayrıca Keskin Bıçak, Karadayı, Polis Akademisi Alaturka, Hatırla Gönül, Kırlangıç Fırtınası, Cingöz Recai gibi pek çok yapımda rol almıştır.

2010 yılında Tolga Erener ile evlenen Ünlücan, 2014 yılında evliliğini sonlandırmıştır.



Son Güncelleme: 19.03.2021 19:16
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Anahtar Kelimeler:
AvukatbaşakArkasokaklar
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