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Arka Sokaklar dizisindeki Avukat Başak karakteri Kimdir? Perihan Ünlücan dizideki rolü ve hayatı

Birçok kişinin merakla takibe aldığı Arka Sokaklar dizisindeki Avukat Başak karakteri Kimdir? Perihan Ünlücan dizideki rolü ve hayatı haberi ile ilgili sular durulmuyor. En yeni ayrıntılarıyla 18 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

18 Aralık 2020 Cuma 19:16
Arka Sokaklar dizisindeki Avukat Başak karakteri Kimdir? Perihan Ünlücan dizideki rolü ve hayatı
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve 565 bölümdür süren uzun soluklu dizilerden birisi olan Arka Sokaklar dizisinin Avukat Başak karakteri izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Rıza Baba’nın kaçırılmasının ardından kurtarma operasyonunda rol oynayan Avukat Başak karakterine Perihan Ünlücan hayat vermektedir.

Perihan Ünlücan Kimdir?

1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Perihan Ünlücan, Kocaeli Üniversitesi Fizik bölümünde okumuştur. Oyunculuk ile ilgilenen Ünlücan, ilk olarak Kış Masalı filminde oynamıştır. Ayrıca Keskin Bıçak, Karadayı, Polis Akademisi Alaturka, Hatırla Gönül, Kırlangıç Fırtınası, Cingöz Recai gibi pek çok yapımda rol almıştır.

2010 yılında Tolga Erener ile evlenen Ünlücan, 2014 yılında evliliğini sonlandırmıştır.



Son Güncelleme: 18.12.2020 19:16
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Anahtar Kelimeler:
AvukatbaşakArkasokaklar
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