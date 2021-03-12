İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Arka Sokaklar dizisindeki Avukat Başak karakteri kimdir?

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Arka Sokaklar dizisindeki Avukat Başak karakteri kimdir? haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi Arka Sokaklar dizisindeki Avukat Başak karakteri kimdir? ile ilgili güncel bilgileri okumak için 12 Mart 2021 Cuma tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

12 Mart 2021 Cuma 19:16
Arka Sokaklar dizisindeki Avukat Başak karakteri kimdir?
Takip Et:

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve 565 bölümdür süren uzun soluklu dizilerden birisi olan Arka Sokaklar dizisinin Avukat Başak karakteri izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Rıza Baba’nın kaçırılmasının ardından kurtarma operasyonunda rol oynayan Avukat Başak karakterine Perihan Ünlücan hayat vermektedir.

Perihan Ünlücan Kimdir?

1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Perihan Ünlücan, Kocaeli Üniversitesi Fizik bölümünde okumuştur. Oyunculuk ile ilgilenen Ünlücan, ilk olarak Kış Masalı filminde oynamıştır. Ayrıca Keskin Bıçak, Karadayı, Polis Akademisi Alaturka, Hatırla Gönül, Kırlangıç Fırtınası, Cingöz Recai gibi pek çok yapımda rol almıştır.

2010 yılında Tolga Erener ile evlenen Ünlücan, 2014 yılında evliliğini sonlandırmıştır.



Son Güncelleme: 12.03.2021 19:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AvukatbaşakArkasokaklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramo bu akşam neden yok, neden yayınlanmıyor? Show TV Ramo 36. yeni bölüm ne zaman?
Ramo bu akşam neden yok, neden yayınlanmıyor? Show TV Ramo 36. yeni bölüm ne zaman?
Doya Doya Moda Birben sevgilisi Ciciko kim, gerçek adı ne?
Doya Doya Moda Birben sevgilisi Ciciko kim, gerçek adı ne?
TV8 Doya Doya moda final mi oldu, bitti mi?
TV8 Doya Doya moda final mi oldu, bitti mi?
Gelinim Mutfakta 12 Mart Cuma bilezikleri kim aldı, kim elendi?
Gelinim Mutfakta 12 Mart Cuma bilezikleri kim aldı, kim elendi?
Exxen Şeref Bey 11. bölüm izle 12 Mart 2021 Cuma
Exxen Şeref Bey 11. bölüm izle 12 Mart 2021 Cuma
Acemi Anneler 105. Bölüm 12 Mart Cuma son bölüm izle
Acemi Anneler 105. Bölüm 12 Mart Cuma son bölüm izle

Popüler Haberler

Menajerimi Ara Leyla karakterini kim canlandırıyor? Pınar Ünsal biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir, nereli yaşı kaç?
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Alara Turan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Payitaht Abdülhamid dizisinde İzak Fernandez karakterini Cansu Fırıncı canlandırıyor
Arka Sokaklar dizisindeki Avukat Başak karakteri kimdir?
Arka Sokaklar Asiye Çoban kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Meliha’nın kızı karakterini kim canlandırıyor? Deniz Altan kimdir?
Arıza ne zaman final yapacak? Show TV ile kaç sezonluk sözleşme imzalandı?
Kırmızı Oda Necdet karakterini kim canlandırıyor? Taha Baran Özbek kimdir?
Kırımızı Oda dizisinin Tarık'ı Tansel Öngel'in hayat hikayesi!
Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk'ün yer aldığı diziler
Alev Alev dizisi Çiçek kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Ergüçlü nereli, yaşı kaç?
Gelinim Mutfakta kaynana Nuray Akdemirbey kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Emre Erçil kimdir, nereli yaşı kaç?
2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Diyanet 2021 Ramazan ayı ilk oruç tarihi
Doya Doya Moda Birben sevgilisi Ciciko kim, gerçek adı ne?
SGK anlaşmalı özel hastaneler ve fizik tedavi seans fiyatları 2021
E-nabız şifremi unuttum, nasıl öğrenebilirim?
Devletin verdiği öğrenci yardımı nasıl alınır? 2021
Barbaros Barbaros kimdir? Ulaş Tuna Astepe hakkında bilgiler
Kimler zabıta olabilir? 2021 Zabıta maaşları ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.