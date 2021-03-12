İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Arka Sokaklar dizisindeki Amir Ümit karakteri kimdir?

Gün geçmiyor ki Arka Sokaklar dizisindeki Amir Ümit karakteri kimdir? haberi ile ilgili yeni bir gelişme gündeme gelmesin. 12.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları hemen öğrenebilirsiniz.

12 Mart 2021 Cuma 19:42
Arka Sokaklar dizisindeki Amir Ümit karakteri kimdir?
Takip Et:

Arka Sokaklar Amir Ümit Karakteri

Amir Ümit karakteri çok merak ediliyor. Bu karakter dizinin yeni isimlerinden biri ve 564. Bölümde ekranlarda olacak. Karakterin nasıl birisi olduğundan emin olmasak da bu dizide amir olan Ümit adından sıkça söz ettirmiş ve başarılı olmuş gibi görünüyor. Bu akşamki bölümde sizlerle Amir Ümit'in nasıl biri olduğunu daha yakından göreceğiz.

Sevi Demirçivi Kimdir?

Sevi Demirçivi oyuncu olarak pek bilinmeyen bir tiyatro oyuncusudur. Tiyatro endüstrisinde aktif olmasına rağmen, televizyon performansı alanında hala bilinmemektedir. Sadece birkaç filmde rol aldı, ancak sürekli olarak dizi ve filmlerde rol almıştır. Oyuncumuzun Arka Sokaklar dizisinde adından söz ettireceğini düşünüyoruz.

Sevi Demirçivi’nin Rol Aldığı Filmler

Kaybedenler

Sevi Demirçivi Resmi Sosyal Medya Hesabı

Güzel oyuncumuz Sevi Demirçivi resmi Instagram sayfasını aktif olarak kullanıyor ve sık sık takipçileriyle paylaşım yapıyor. Sevi Demirçivi'nin resmi Instagram sayfasında yaklaşık 151 gönderi ve 2.926 takipçisi vardır. Arka Sokaklar dizisi ile takipçisinin büyük ölçüde artacağına inanıyoruz. Sevi Demirçivi'nin resmi Instagram sayfası kullanıcı adı: @sevidemircivi

 



Son Güncelleme: 12.03.2021 19:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziAmir ÜmitArka Sokaklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramo bu akşam neden yok, 36. yeni bölüm ne zaman?
Ramo bu akşam neden yok, 36. yeni bölüm ne zaman?
Ramo bu akşam neden yok, neden yayınlanmıyor? Show TV Ramo 36. yeni bölüm ne zaman?
Ramo bu akşam neden yok, neden yayınlanmıyor? Show TV Ramo 36. yeni bölüm ne zaman?
Doya Doya Moda Birben sevgilisi Ciciko kim, gerçek adı ne?
Doya Doya Moda Birben sevgilisi Ciciko kim, gerçek adı ne?
TV8 Doya Doya moda final mi oldu, bitti mi?
TV8 Doya Doya moda final mi oldu, bitti mi?
Gelinim Mutfakta 12 Mart Cuma bilezikleri kim aldı, kim elendi?
Gelinim Mutfakta 12 Mart Cuma bilezikleri kim aldı, kim elendi?
Exxen Şeref Bey 11. bölüm izle 12 Mart 2021 Cuma
Exxen Şeref Bey 11. bölüm izle 12 Mart 2021 Cuma

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisindeki Amir Ümit karakteri kimdir?
Ramo dizisi Mazhar kimdir? Mehmet Yılmaz Ak'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akrep dizisinde Akrep karakterine Yusuf Çim hayat veriyor
Akıncı dizisi Duygu kimdir? Öykü Su Okur yer aldığı dizi ve film yapımları
Seni Çok Bekledim dizisi Şebo kimdir? Sibel Şişman kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisindeki Sinem karakteri kimdir?
Ramo dizisine katılan Gözde Kaya kimdir? Nadya karakteri kimdir?
Akıncı dizisinde Fatih karakterine Şükrü Özyıldız hayat veriyor
Son Yaz dizisi Selim kimdir? Ali Atay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Arka Sokaklar dizisi Civan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Emre Törün kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
TV8 canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
ATV yeni dizisi Akıncı dizi oyuncuları ve dizi konusu
Zuhal Topal'la Sofrada programı 8-12 Mart yarışmacıları belli oldu
Rüyada fındık görmek ne demektir? Rüyada fındık görmenin tabiri ve anlamı
Survivor 2021 5. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? Survivor SMS sıralaması nasıl oluştu?
Arka Sokaklar dizisi Servan kimdir? Serhat Midyat nerelidir?
Payitaht Abdülhamid dizisi Nadir Bey kimdir? Sifu Salman Ataş kimdir, nereli yaşı kaç?
Ramo Taner kimdir? Bora Cengiz Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Sueda Çil'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Son Yaz dizisi Arda karakterini kim canlandırıyor? Sarp İkiler biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisi Civan Güngör karakterini kim canlandırıyor? Emre Törün kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.