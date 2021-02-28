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Arka Sokaklar dizisinde yeni bir isim

Uzun yıllardan Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisine yeni isimler katıldı. Yeni isimlerin katılmasıyla birlikte farklı konuların işleneceği dizi de yeni isimler kimler? Haberin detaylarında.

28 Şubat 2021 Pazar 15:07
Arka Sokaklar dizisinde yeni bir isim
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Arka Sokaklar dizisine Medar karakteriyle Şekip Taşpınar katıldı. Diziye, Şekip Taşpınar dışında Emre Fakıoğlu ve Neriman Uğur katıldı.  

Arka sokaklara katılan Şekip Taşpınar, Medar karakteriyle dahil oldu. Medar, terör örgütü lideridir. İstanbul’da terör olaylarına liderlik yapan ve korkusuz biri olan Medar, Rıza baba ve ekibinin gözlem alanına girer. Büyük bir terör örgütünün lideri olduğu anlaşılınca bütün ekip, Medar’ın peşine düşer. Ancak Medar ise profesyonel biridir ve kolay kolay yakalanmaz. Medar, geçmişinde polis şehit eden biridir. Bu nedenle ekip, Medar’ın daha çok yakalanmasını ister.

Ankaralı olan Şekip Taşpınar, 10 Şubat 1969 yılında doğmuştur. Ankara Devlet Tiyatrosunda çalışan Taşpınar, oyunculuk için İstanbul’a taşınmıştır. Tiyatro ile ilgilendikten sonra oyuncu olan Taşpınar, Cesur Yürek ve Şefkat Tepe gibi dizilerde oynamış ve bu dizilerle ismini duyurmuştur. Son olarak ise Arıza dizisinde oynamıştır.



Son Güncelleme: 28.02.2021 15:07
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Anahtar Kelimeler:
Arka SokaklarDiziKanal Dşekip Taşpınar
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