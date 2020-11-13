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Arka Sokaklar dizisinde Sinem Ertem karakterine Gizem Terzi hayat veriyor

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan Arka Sokaklar dizisinde Sinem Ertem karakterine Gizem Terzi hayat veriyor hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 13 Kasım 2020 Cuma tarihli haberimizde yer alıyor. Arka Sokaklar dizisinde Sinem Ertem karakterine Gizem Terzi hayat veriyor haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

13 Kasım 2020 Cuma 19:16
Arka Sokaklar dizisinde Sinem Ertem karakterine Gizem Terzi hayat veriyor
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Arka Sokaklar dizisinde Sinem karakteri ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Dizinin önemli karakterlerinden Sinem hakkında merak edilenler ortaya çıktı.

Arka Sokaklar Sinem kimdir?

14 sezon boyunca Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Arka Sokaklar dizisi yapımcılığını Erler Film, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz üstleniyor. Zafer Ergin, Özgür ozan, Oya Okar ve İlker İnanoğlu gibi isimlerin başrolünü üstlendiği dizinin yeni sezon çekimleri de başladı. Yeni sezonda polis kadrosunda Sinem karakterine Gizem Terzi hayat verecek.

Arka Sokaklar Gizem Terzi kimdir?

Arka Sokaklar’da Sinem karakterine Gizem Terzi hayat verecek. 14 Nisan 1990 tarihinde dünyaya gelen Terzi, Kocaeli Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Geçmiş dönemde birçok dizide rol alan Terzi, Arka Sokaklar yeni sezonunda rol alacak.

Gizem Terzi’nin rol aldığı yapımlar


İnadına Aşk

Hayatımın Aşkı

İlişki Durumu Karışık

Ankara’nın Dikmeni

Güllerin Savaşı



Son Güncelleme: 13.11.2020 19:16
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Anahtar Kelimeler:
Gizem TerziArka Sokaklar
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