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Arka Sokaklar dizisinde Nuray Yıldız karakterini Rabia Kaya canlandırıyor

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan Arka Sokaklar dizisinde Nuray Yıldız karakterini Rabia Kaya canlandırıyor hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 13 Kasım 2020 Cuma tarihli haberimizde yer alıyor. Arka Sokaklar dizisinde Nuray Yıldız karakterini Rabia Kaya canlandırıyor haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

13 Kasım 2020 Cuma 19:34
Arka Sokaklar dizisinde Nuray Yıldız karakterini Rabia Kaya canlandırıyor
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Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni sezonda da izleyicilerden tam not aldı. Dizinin yeni sezonunda kadroya üç yeni isim dahil oldu. Bu isimlerden biri de Nuray Yıldız karakteri oldu.

Arka Sokaklar Nuray Yıldız karakteri

Erler Film imzalı dizi yeni sezona da bomba gibi bir giriş yaptı. Dizinin yeni sezonunda kadroya katılan 3 isimden biri de Nuray Yıldız karakteri oldu. Dizide Nuray Yıldız şu ana kadar net bir şekilde öne çıkmasa da ilerleyen bölümlerde karakterin öne çıkması bekleniyor.

Arka Sokaklar Nuray Yıldız kimdir?

Arka Sokaklar dizisine yeni sezonda katılan Nuray karakterine Rabia Kaya hayat veriyor. Rabia Kaya 1985 yılında Antalya’da dünyaya gelmiş ve Ankara Üniversitesi’nde Tiyatro eğitimi almıştır. Güzel oyuncu oyunculuğun yanı sıra güzel sesiyle de öne çıkıyor. Kaya Arka Sokaklar dizisinden önce çok sayıda dizide yer almıştır. Güzel oyuncunun yer aldığı diziler şu şekilde;

Kara Para Aşk


Yedi Güzel Adam

Cinayet

Çalıkuşu

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Kanıt

Arka Sokaklar



Son Güncelleme: 13.11.2020 19:34
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Anahtar Kelimeler:
DiziArka Sokaklar
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