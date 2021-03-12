İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Arka Sokaklar dizisinde Esra karakterine Gaye Gürsel hayat veriyor

Gündeme bomba gibi oturan Arka Sokaklar dizisinde Esra karakterine Gaye Gürsel hayat veriyor haberimize ilişkin birçok güncel ayrıntı, yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Hemen şimdi #tarihli# haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

12 Mart 2021 Cuma 19:21
Arka Sokaklar dizisinde Esra karakterine Gaye Gürsel hayat veriyor
Takip Et:

Türk dizi tarihinin en uzun dizisi olan Arka Sokaklar yeni sezonda da izleyicilerin beğenisini kazandı. Sevilen dizi yeni sezonda öncesi kadrosuna yeni isimleri katmıştı. Bu isimlerden biri de Esra karakteri oldu.

Esra karakteri diziye Hüsnü Çoban’ın sevgilisi olarak dahil oldu. Bilindiği gibi dizinin ana karakterlerinden Hüsnü Çoban’ın eşi Suat’ın vefatından ardından dizide partneri yoktu. Diziye yeni sezonda dahil olan Esra karakteri Hüsnü ile birlikte olacak.

Arka Sokaklar Esra kimdir?

Dizinin yeni sezonunda kadroya katılan Esra karakteri başarılı bir iş kadınıdır. Esra’nın yolu bir şekilde Hüsnü Çoban ile kesişecek ve Hüsnü Çoban Esra’ya yardım edecek. İkilinin bu ilişkisinin zaman içerisinde aşka dönüşmesi bekleniyor. Dizide Esra karakterine ise oyuncu Gaye Gürsel hayat verecek.

Gaye Gürsel kimdir?

1 Ocak 1980 yılında İzmir’de dünyaya gelen güzel oyuncu İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. Güzel oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk dersi almış ve ilk kez Haziran Gecesi adlı diziye izleyici karşısına çıkmıştır. Gürsel ilerleyen yıllarda Kurtlar Vadisi dizisinde de rol almıştır. Güzel oyuncu son olarak 50m2 adlı intenet dizisinde yer almıştı.



Son Güncelleme: 12.03.2021 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramo bu akşam neden yok, neden yayınlanmıyor? Show TV Ramo 36. yeni bölüm ne zaman?
Ramo bu akşam neden yok, neden yayınlanmıyor? Show TV Ramo 36. yeni bölüm ne zaman?
Doya Doya Moda Birben sevgilisi Ciciko kim, gerçek adı ne?
Doya Doya Moda Birben sevgilisi Ciciko kim, gerçek adı ne?
TV8 Doya Doya moda final mi oldu, bitti mi?
TV8 Doya Doya moda final mi oldu, bitti mi?
Gelinim Mutfakta 12 Mart Cuma bilezikleri kim aldı, kim elendi?
Gelinim Mutfakta 12 Mart Cuma bilezikleri kim aldı, kim elendi?
Exxen Şeref Bey 11. bölüm izle 12 Mart 2021 Cuma
Exxen Şeref Bey 11. bölüm izle 12 Mart 2021 Cuma
Acemi Anneler 105. Bölüm 12 Mart Cuma son bölüm izle
Acemi Anneler 105. Bölüm 12 Mart Cuma son bölüm izle

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisinde Esra karakterine Gaye Gürsel hayat veriyor
Arka Sokaklar dizisi Servan kimdir? Serhat Midyat nerelidir?
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan karakterini kim canlandırıyor? Vildan Atasever kimdir?
Son Yaz Akgün karakterini kim canlandırıyor? Alperen Duymaz kimdir?
Seni Çok Bekledim dizisi Umut kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ömer Gökay Şanlıer kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan kimdir? Alara Turan yer aldığı dizi ve film yapımları
Bursa TIR kazası : 20 aracı biçti Ölü ve yaralılar var
Tozkoparan Duygu kimdir? Gerçek adı ne? Ülkü Hilal Çiftçi oynadığı diziler
Beni Bırakma Berk kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Onur Aziz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Payitaht Abdülhamid dizisinde İzak Fernandez karakterini Cansu Fırıncı canlandırıyor
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek yok mu, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak?
Miraç Kandilinde neden süt içilir? Miraç Kanldilinde süt içme ve süt dağıtma anlamı nedir?
CarrefourSA 8 Mart - 14 Mart 2021 Aktuel indirimli ürünler kataloğu
Kırmızı Oda Ayşe karakterini kim canlandırıyor? Meriç Aral kimdir?
Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan kimdir? Gökşin Saraç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Doya Doya Moda Birben sevgilisi Ciciko kim, gerçek adı ne?
Kırmızı Oda hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
SGK ilişiksiz belgesi nasıl alınır? E-SGK sistemi üzerinden ilişiksiz belgesi başvurusu yapma
Kırmızı Oda Meliha’nın kızı karakterini kim canlandırıyor? Deniz Altan kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.